На крыше «Тюбетей Tower» у «Казань Арены» появятся аттракционы

На крыше "Тюбетей Tower" у "Казань Арены" установят аттракционы, строительством смотровой башни высотой в 93 метра займется пермский инвестор в индустрии развлечений и отдыха Рашид Габдуллин. Об этом сообщает "Коммерсант".
Строительство башни будет вестись на условиях государственно-частного партнерства, им будет заниматься новое юридическое лицо, которое зарегистрируют в Казани. Башню собираются построить за 2 года.
Напомним, в конце февраля в исполкоме прошла встреча, на которой обсуждалось строительство обзорной башни. Проект оценили в 300–350 млн рублей, при этом чиновникам исполкома на рассмотрение был представлен "графический материал в виде фор-эскиза", то есть подробного проекта нет. Сообщалось, что желанию построить башню у стадиона может помешать Казанский авиазавод им. Горбунова, так как эта территория входит в границы ограничений по высотности с точки зрения безопасности полетов Ту-160,поэтому нужно будет согласовать проект и с филиалом ПАО "Туполев".
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