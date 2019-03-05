На крыше «Тюбетей Tower» у «Казань Арены» появятся аттракционы

На крыше "Тюбетей Tower" у "Казань Арены" установят аттракционы, строительством смотровой башни высотой в 93 метра займется пермский инвестор в индустрии развлечений и отдыха Рашид Габдуллин. Об этом сообщает "Коммерсант".

Строительство башни будет вестись на условиях государственно-частного партнерства, им будет заниматься новое юридическое лицо, которое зарегистрируют в Казани. Башню собираются построить за 2 года.

На самом верху "Тюбетей Tower" появятся смотровая площадка с прозрачным полом и аттракционы - выход на площадку без ограждения со страховкой и выкатное кресло.