Казань сегодня: пожар в промзоне, решение долга Карадениза и мусор

СТАЛО ИЗВЕСТНО, С ЧЕГО НАЧАЛСЯ КРУПНЫЙ ПОЖАР НА СКЛАДЕ НА ЖИЛПЛОЩАДКЕ

Пожар на складе древесины на промзоне в Казани на улице Химическая начался из-за замыкания электрокабеля, рассказал один из рабочих, ставших свидетелем происшествия. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- Один из рабочих рассказал, что около 23 часов он заметил, что на кран-балке искрит электрокабель. На тот момент в помещении цеха находились около десяти человек, – уточнили в МЧС.

Искры начали падать на деревянные поддоны, они загорелись. Сначала рабочие пытались потушить огонь, но после отключения электричества они покинули склад.

В КАЗАНИ СКОНЧАЛСЯ ПЕШЕХОД, КОТОРОГО СБИЛА «СКОРАЯ»

В Зеленодольске 60-летний водитель "скорой" сбил 69-летнего пешехода, который скончался спустя несколько дней в казанской больнице. Информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, ДТП случилось около 9 часов 26 февраля на улице Паратская у дома 4/2.

- Водитель Зеленодольской ЦРБ (с погашенной судимостью) поехал назад и, не заметив, сбил пешехода. Пострадавший 1 марта скончался в РКБ, - сообщили порталу.

В КАЗАНИ НАЧАЛСЯ СУД НАД ЭКС-ГЛАВОЙ «СПУРТ БАНКА»

В Казани стартовал суд над экс-главой "Спурт банка" Евгенией Даутовой.

Дело Даутовой, поскольку она признала вину, будет рассмотрено в особом порядке.

«КОГДА ВЕСНА НАЧНЕТСЯ, ВСЕ БУДЕТ ВОНЯТЬ». КАЗАНЦЫ ЖАЛУЮТСЯ НА МУСОР ВО ДВОРАХ

В редакцию портала ProKazan.ru каждую неделю приходят жалобы на переполненные мусорные контейнеры во дворах, которые никто не убирает. Только за минувшую неделю в наш паблик «ВКонтакте» пришли жалобы от жильцов улиц Ибрагимова, Серова, Беломорская, Химиков, Декабристов и Юдино.

Мы решили сами объехать несколько дворов и убедиться, действительно ли в городе существует эта проблема и кто несет ответственность за вывоз ТБО.

КАРАДЕНИЗ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПЕНИ ЗА ПРОСРОЧКУ ДОЛГА «РУБИНА»

Экс-игрок "Рубина" Гекдениз Карадениз отказался от выплаты пени за просрочку долга, передает "Р-Спорт".

- "Рубин" полностью погасил долг перед Гекденизом Караденизом. Клуб говорил ранее, что сделает это в ближайшее время. Футболист отказался от процентов за просрочку в связи с погашением долга. Претензий со стороны "Рубина" к футболисту и у футболиста к "Рубину" нет, — сказал спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы клуба .