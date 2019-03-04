Жителя Татарстана, собиравшегося в Сирию на войну, осудили на 9 лет колонии

Житель Лениногорска 29-летний Ринат Зиятдинов, который собирался воевать за запрещенный в России ИГИЛ в Сирии, осудили на 9 лет колонии, об этом ProKazan.ru стало известно сегодня.

Ранее подсудимый был судим за кражи, вымогательство и побои, в 2014 году он принял ислам и начал интересовать войной в Сирии, в 2016 году он решил отправиться туда, чтобы воевать за террористов.

Он направился в Турцию, где планировал пересечь границу и примкнуть к террористам, но там его задержали за нарушение миграционного законодательства, после чего депортировали в Россию.

5 марта Приволжский военный суд признал Зиятдинова виновным по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.