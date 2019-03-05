Отец погибшего на заводе в Татарстане рабочего скончался, узнав о смерти сына

В Удмуртии скончался отец рабочего завода Kastamonu в Елабуге, который погиб за несколько дней до этого, об этом сообщает телеканал "Елабуга 24".

По предварительным данным, мужчина умер от остановки сердца.

Напомним, 2 марта в цехе предприятия 38-летний контролер качества продукции и технологического процесса работали на линии прессования контролера, в какой-то момент придавило автоматизированным манипулятором. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Погибший приехал в Татарстан из Удмуртии, он работал на заводе примерно 3 месяца.

Было возбуждено дело по статье "Нарушение правил охраны труда".