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Отец погибшего на заводе в Татарстане рабочего скончался, узнав о смерти сына

Cегодня, 14:05 73 1 Автор: prokazan.ru

В Удмуртии скончался отец рабочего завода Kastamonu в Елабуге, который погиб за несколько дней до этого, об этом сообщает телеканал "Елабуга 24".

По предварительным данным, мужчина умер от остановки сердца.

Напомним, 2 марта в цехе предприятия 38-летний контролер качества продукции и технологического процесса работали на линии прессования контролера, в какой-то момент придавило автоматизированным манипулятором. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Погибший приехал в Татарстан из Удмуртии, он работал на заводе примерно 3 месяца.

Было возбуждено дело по статье "Нарушение правил охраны труда".

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комментарии

Таня
0
05 марта 2019
14:45
Сбил, убил, погиб, умер, суд, пожар ,ProKazan, неужели это все, что можно написать про Казань? Совсем позитивных новостей не осталось (

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