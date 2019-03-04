В Казани скончался один из фотографов «Бизнес Online»

Сегодня скончался 69-летний известный фотограф Шамиль Абдюшев, работавший, в частности, в издании "Бизнес Online", сообщается на сайте электронной газеты.

По словам жены фотографа, в последнее время он жаловался на здоровье, его похоронят на мусульманском кладбище на Мамадышском тракте Казани.

Отмечается, что фотографии Шамиля Абдюшева в разные годы выходили в большом количестве СМИ.

- Очень не хочется, чтобы мои фотографии после смерти оказались на помойке. Я со многих мероприятий, особенно в бессонные ночи, выбираю лучшие кадры, а потом записываю все на диск. У меня уже два ящика с этой историей скопилось. Мы договорились со второй половинкой, что если что-то со мной случится, то она отдаст кому-нибудь мои диски, - рассказывал ранее фотограф.