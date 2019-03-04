От +5 до -16 градусов: стала известна погода в Татарстане на этой неделе

В Татарстане в ближайшие дни ожидаются скачки температуры от +5 до -16 градусов, об этом сообщили в Гидрометцентре по РТ.

Погода будет формироваться под влиянием активного североатлантического циклона, из-за чего ожидаются обильные осадки, сильный ветер, повышение температуры до положительных значений .

6 марта Татарстан окажется в теплом секторе циклона, ожидаются мокрый снег с дождем, ночью местами сохранятся метель и гололед. Днем воздух прогреется до 0..+5 градусов.

7 марта из-за отхода циклона на восток ночью ожидается мокрый снег, переходящий в снег, метель; днем осадки постепенно прекратятся. Температура составит -4..-9 градусов, ночью на западе до -14 градусов.

8 марта Татарстан будет находиться под влиянием антициклона, температура ночью понизится до -11..-16 градусов, днем составит -2..-7 градусов.