В Зеленодольске аварийщики проведут митинг против программы переселения

В воскресенье, 10 марта, жители аварийных домов проведут митинг в Зеленодольске против программы переселения, сообщает "Idel.Реалии".
Власти города согласовали акцию в центре, у памятника Ленину.
Цели мероприятия:
привлечь внимание общественности, органов власти и СМИ к нарушениям прав граждан при реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда в 2013-2017 годы;
отмена необоснованной выкупной цены 11 022 рубля за квадратный метр;
поставить под сомнение беспристрастность и независимость следственных органов и судов РТ;
не допустить выселения людей на улицу.
Предполагаемое количество участников — 700 человек.
комментарии
Что то там неправильно делается