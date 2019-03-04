В Зеленодольске аварийщики проведут митинг против программы переселения

В воскресенье, 10 марта, жители аварийных домов проведут митинг в Зеленодольске против программы переселения, сообщает "Idel.Реалии".

Власти города согласовали акцию в центре, у памятника Ленину.

Цели мероприятия:

привлечь внимание общественности, органов власти и СМИ к нарушениям прав граждан при реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда в 2013-2017 годы;

отмена необоснованной выкупной цены 11 022 рубля за квадратный метр;

поставить под сомнение беспристрастность и независимость следственных органов и судов РТ;

не допустить выселения людей на улицу.

Предполагаемое количество участников — 700 человек.