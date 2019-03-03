Казань сегодня: проверка видео народного корреспондента и экс-мэр Казани

ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРИТ ВИДЕО НАРОДНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА PROKAZAN.RU СО «СКОРОЙ»

В Казани полиция проверит видео народного корреспондента ProKazan.ru о нападении женщины с клюшкой на скорую помощь, сообщили накануне в МВД по РТ.

Напомним, примерно в 19 часов 1 марта напротив дома №50 по улице Гаврилова женщина с пятилетним ребенком на внедорожнике Toyota не смогла проехать по дороге из-за "скорой", она достала из багажа клюшку для хоккея на траве и несколько раз ударила скорую.

- По распространенному в социальных сетях и СМИ видео, на котором запечатлен инцидент нападения с клюшкой женщиной-водителем внедорожника Toyota на машину скорой в Казани, проводится проверка, - сообщили в МВД.

В КАЗАНИ ТРЕНЕРА ПОПУЛЯРНОГО ФИТНЕС-КЛУБА ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ПРОДАЖУ АНАБОЛИКОВ

В Казани у подъезда дома по улице Камая задержали 30-летнего фитнес-тренера из клуба "Алекс Фитнес", который продавал анаболики, информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, спецоперация МВД прошла вечером 28 февраля.

- Тренера задержали за продажу нескольких десятков грамм метандиенона и тестостерона фенилпропионата, дома у него при обыске нашли еще несколько десятков грамм анаболиков, - сообщили порталу.

В КАЗАНИ НА ТРАССЕ KAZAN RING ВЫСТРОИЛИСЬ 2,5 ТЫСЯЧИ АВТОМОБИЛЕЙ

В Казани на трассе автодрома Kazan Ring накануне прошла необычная акция - около 2,5 тысяч автомобилей выстроились в линию, фото опубликовал блогер Эрик Давидыч, который и был ее инициатором.

По словам блогера, всего в акции принимали участие около 9 тысяч человек. Водители встали в ряд вдоль всего пути и включили в автомобилях аварийные сигналы.

ЭКС-МЭР КАЗАНИ ЗАЙМЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ

Бывший мэр Казани Камиль Исхаков будет курировать строительство Соборной мечети в городе, такое распоряжение дал президент РТ Рустам Минниханов, передает "Татар Информ".

- Президент Татарстана назначил Камиля Исхакова руководителем инициативной группы по вопросам строительства Соборной мечети в Казани, - сообщили в пресс-службе.

Также Минниханов наградил Исхакова орденом "Дуслык", таким образом власти РТ отметили его "многолетний плодотворный труд во благо Республики Татарстан", передает газета "Республика Татарстан".

В КАЗАНИ ПОСЛЕ НОВОГО «МИНИРОВАНИЯ» ТЦ «КОРСТОН» ВОЗБУДИЛИ ДЕЛО

В Казани после очередного "минирования" ТЦ "Корстон" возбудили уголовное дело, информацию подтвердил источник портала. Перед этим приходили аналогичные сообщения.

Сообщение на электронную почту МЧС по РТ с сообщением об угрозе взрыва в торговом центре пришло вечером в пятницу, 1 марта.

- Здание не эвакуировалось, оно было осмотрено, никаких бомб не было обнаружено, - сообщили порталу.