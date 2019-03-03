В Казани из горящей из-за мусора многоэтажки эвакуировали сотни человек

В Казани из горящей в минувшую пятницу многоэтажки на улице Сыртлановой эвакуировали 120 человек, информацию подтвердил источник портала.

Пожар начался в 23:40 из-за неосторожного обращения с огнем загорелся мусор в помещении тамбура, после чего огонь перекинулся на две входные двери.

К моменту прибытия пожарных из окон квартир на первом этаже валит густой едкий дым, на улице спасателей встретили жильцы, которые рассказали, что в одной из квартир может находиться хозяин. Были эвакуированы жильцы с пятого по девятый этажи, всего 120 человек.

Пострадал 46-летний мужчина из одной квартиры, его доставили в реанимационное отделение 7-й горбольницы. Медики диагностировали у него тяжелую степень отравления продуктами горения. Также в больницу с острым отравлением продуктами горения попал 20-летний парень.