«Ак Барс» уступил «Авангарду» и прекратил борьбу за Кубок Гагарина

«Ак Барс» 3 марта уступил «Авангарду» в четвёртом матче серии плей-офф – встреча прошла в Казани и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, казанцы уступили в четвертьфинале Востока со счётом 0:4 и прекратили борьбу за Кубок Гагарина.

«Ак Барс» стал первым клубом, вылетевшим из плей-офф.

В истории казанцев это второй случай, когда команда проигрывает серию со счетом 0−4. Впервые это произошло в сезоне 2016/17, когда «Ак Барс» в финале конференции в четырех матчах уступил магнитогорскому «Металлургу».

Следующий соперник «Авангарда» в плей-офф определится, когда завершатся остальные серии Восточной конференции.