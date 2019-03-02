В Казани болельщики «Ак Барса» поставили на победу команды свои волосы

Болельщики хоккейного клуба «Ак Барса» перед четвертой игрой серии с омским «Авангардом» запустили необычный челлендж. В случае победы казанского клуба они постригутся налысо.

Своей шевелюрой решили рискнуть администраторы паблика "Ак Барс" Вконтакте | Хоккей как есть". Они пообещали постричься "под ноль", если "барсы" смогут "вытащить" серию с клубом из Омска.

- 0:3 в серии – это еще не приговор! Поэтому мы решили запустить #ComebackChallenge, – написали болельщики.

Напомним, "Ак Барс" уступил "Авангарду" в трех встречах, пропустив в общей сложности 16 шайб. Сегодняшний матч начнется в 17 часов, игра состоится в "Татнефть Арене". В случае поражения казанский клуб завершит участие в плей-офф.

В ноябре прошлого года нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов пообещал постричься налысо, если на домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3 декабря) будет аншлаг. Аншлага в итоге не было, поэтому свою прическу Данис сохранил.