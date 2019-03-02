Ветераны-блокадники предложили построить на въезде в Казань Триумфальную арку

К 2020 году, когда будет отмечаться столетний юбилей ТАССР, в Казани предложили построить Триумфальную арку. С такой идеей к руководству Кировского и Московского районов обратились жители блокадного Ленинграда, живущие в Казани, на встрече в конце января в Ратуше.

- Как было бы здорово, если бы при въезде в Казань гостей встречала Триумфальная арка, — высказали свое пожелание ветераны. — Арки есть в родном нам Санкт-Петербурге, мы видели их в других городах России, но в Татарстане ни одного подобного сооружения нет. Скоро республика отметит свой вековой юбилей, поэтому на этой арке можно отразить все важные события, произошедшие в Татарстане за сто лет.

В самом Санкт-Петербурге есть несколько триумфальных арок, например, Московские Триумфальные ворота, Нарвские триумфальные ворота. По идее блокадников, такое сооружение связывало бы два родных для них города.

В администрации Кировского и Московского районов подтвердили, что такое предложение звучало на встрече.

- Да, предложение мне понравилось. У меня аж мурашки по телу пошли от их слов, - признался Сергей Миронов, правда, добавил, что пока предложение остается на уровне идеи.

В качестве варианта для размещения - пустырь между улицами Болотникова и Фрунзе, который планируют превратить в пешеходный бульвар, сообщает портал Kazancat.ru.