Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

13:23, 02.03.2019
В Казани ожидается сильное похолодание
08:52, сегодня
Ветераны-блокадники предложили построить на въезде в Казань Триумфальную арку
08:01, сегодня
Сегодня в Казани ожидается снегопад и похолодание до -11 градусов
17:34, 02.03.2019
В Татарстане женщина на «Ладе» погибла в ДТП с Ford
16:31, 02.03.2019
В Казани женщина и двое детей отравились угарным газом
14:19, 02.03.2019
На улице Гаврилова женщина с клюшкой напала на «скорую»
13:09, 02.03.2019
В Казани около Metro KIA врезалась и опрокинула FIAT на бок
12:45, 02.03.2019
Казанская модель потребовала 1 млн руб за слухи об эскорт-прошлом
11:26, 02.03.2019
Умер нобелевский лауреат, депутат Госдумы Жорес Алферов
10:49, 02.03.2019
В Татарстане женщина подала в суд из-за размеров свадебного платья
09:35, 02.03.2019
«Тубетей Tower» на Казанке может сравняться по высоте с «Лазурными Небесами»
09:20, 02.03.2019
В шаге от вылета: «Ак Барс» в третий раз подряд проиграл «Авангарду»
09:09, 02.03.2019
В Татарстане ожидается сильный ветер
19:43, 01.03.2019
Казань сегодня: дело из-за смерти казанца и полный снос домов
17:24, 01.03.2019
В Казани сократили автобусный маршрут №62. Из-за жалоб пассажиров
16:59, 01.03.2019
В Татарстане неизвестный в маске попытался взломать банкомат
16:54, 01.03.2019
«Аварийщики» Зеленодольска взяли «штурмом» мэрию
16:23, 01.03.2019
Суд закрыл процесс по делу о пытках в полиции Нижнекамска
16:13, 01.03.2019
В Казани вновь «заминировали» ТЦ «Корстон». В этот раз обошлось без эвакуации
15:48, 01.03.2019
Ура, нам 9 лет! 33 факта о редакции ко Дню рождения ProKazan.ru
15:17, 01.03.2019
В Казани осудили водителя автобуса, насмерть сбившего пешехода
15:03, 01.03.2019
В Казани рухнула крыша дома XIX века
14:59, 01.03.2019
В лесу около Нижнекамска лыжник обнаружил тело мужчины
14:32, 01.03.2019
В Казани на месте строительства «шаймиевской» школы снесли все дома
14:18, 01.03.2019
Синоптики: метель в Татарстане продлится до 2 марта
14:05, 01.03.2019
В Татарстане задержали школьника за секс в подъезде
13:24, 01.03.2019
В Казани пороховой завод оштрафовали за мусор
13:16, 01.03.2019
СМИ: в мессенджере WhatsApp появится встроенная криптовалюта
12:11, 01.03.2019
В Челнах неизвестные брызнули школьнице в лицо из газового баллончика
11:58, 01.03.2019
У погибшей в Деревне Универсиады первокурсницы нашли предсмертную записку
11:39, 01.03.2019
В Нижнекамске мужчина пытался изнасиловать бездомную: его осудили
11:31, 01.03.2019
На Московском рынке откроют рестораны, а до «Салават Купере» пустят трамвай
11:28, 01.03.2019
В Казани снег с крыши дома скидывали тяжелой техникой
11:12, 01.03.2019
В Татарстане после обрушения крыши на базе отдыха возбуждено уголовное дело
10:56, 01.03.2019
В Казани автобус врезался в стоящий автовоз
10:38, 01.03.2019
Под Казанью у 92-летней пенсионерки нашли «реактивные гранаты»: вызвали ОМОН
10:30, 01.03.2019
В Челнах женщина покончила с собой, оставив предсмертную записку
10:12, 01.03.2019
В Казани по делу о грабеже и краже выпечки в пекарне задержали троих человек
10:03, 01.03.2019
Россиянам напомнили о длинных выходных в марте
09:47, 01.03.2019
Смерть казанца, найденного с простреленной головой у трассы: возбуждено дело
09:40, 01.03.2019
ВТБ запустил рекламную кампанию для малого и среднего предпринимательса
09:32, 01.03.2019
Новые законы, вступившие в силу с марта: маркировка сигарет и гражданство
09:02, 01.03.2019
В Татарстане прокурор потребовал закрыть паблики сторонников Навального
19:51, 28.02.2019
Казань сегодня: смерть первокурсницы, день рождения Минниханова и проект
17:10, 28.02.2019
ВТБ развивает сотрудничество с группой KGK
17:01, 28.02.2019
В Кремле прокомментировали сообщения о визите Абрамовича в Казань
16:43, 28.02.2019
В Елабуге пациент в больнице избил дежурного врача
16:19, 28.02.2019
В Казани расстреляли и закопали овчарку алабай с новорожденными щенками
16:01, 28.02.2019
Путин предложил повысить требования к получению водительских прав
15:25, 28.02.2019
В Татарстане объявили благодарность фельдшеру, довезшей больную в ковше трактора
15:18, 28.02.2019
Итоги «Всё в одном»: Билайн подключил более 5 100 домов в 2018 году
15:17, 28.02.2019
В Челнах 18-летняя девушка продавала наркотики за биткоины
15:05, 28.02.2019
Стало известно, как Минниханов отметит 62-й день рождения
15:00, 28.02.2019
Билайн выпустил лимитированную коллекцию JV YARKO
14:44, 28.02.2019
Медведев пообещал выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума
14:03, 28.02.2019
В Казани, как и по всей России, могут закрыть магазины британской сети Next
13:50, 28.02.2019
В Челнах задержали мужчину, который силой удерживал 8-летнюю девочку в лифте
13:44, 28.02.2019
В Деревне Универсиады нашли тело студентки
13:33, 28.02.2019
В Казани ребенка назвали Амирарслан
12:40, 28.02.2019
Не как в кино: казанец выпрыгнул через окно и получил тяжелые травмы от стекла
11:40, 28.02.2019
В Татарстане хотят запретить продавать алкоголь в многоквартирных домах
11:19, 28.02.2019
В Татарстане обнаружили разлив нефтепродуктов
10:53, 28.02.2019
В Казани заказали проект дороги-дублера у Горьковского шоссе
10:47, 28.02.2019
Велогонщик из Челнов оказался в завале на велогонке «Тур ОАЭ»
10:19, 28.02.2019
У Центра семьи «Казан» появится парк и стела в честь столетия ТАССР
10:16, 28.02.2019
Жителей России предупредили о массовых сокращениях
09:57, 28.02.2019
В Татарстане хотят изменить действующий закон о митингах
09:35, 28.02.2019
Путин поручил снизить налоги для семей с детьми
09:19, 28.02.2019
«Авангард» вновь разгромил «Ак Барс», который вновь пропустил шесть шайб
17:28, 27.02.2019
В РТ осудили мужчин, которые изнасиловали женщину и избили ее вентилятором
15:09, 27.02.2019
Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян
14:17, 27.02.2019
В Челнах мужчина скончался около своей квартиры
12:26, 27.02.2019
В мессенджере WhatsApp появится новая функция
11:07, 27.02.2019
Стала известна главная причина смертности женщин в России
10:42, 27.02.2019
СМИ: Марат Башаров лишился работы из-за скандала вокруг избиения своей жены
10:18, 27.02.2019
В Нижнекамске психбольной избил ребенка черенком от лопаты

Ветераны-блокадники предложили построить на въезде в Казань Триумфальную арку

Cегодня, 08:52 16 0 Автор: prokazan.ru
Она может появиться к столетию ТАССР

К 2020 году, когда будет отмечаться столетний юбилей ТАССР, в Казани предложили построить Триумфальную арку. С такой идеей к руководству Кировского и Московского районов обратились жители блокадного Ленинграда, живущие в Казани, на встрече в конце января в Ратуше.

- Как было бы здорово, если бы при въезде в Казань гостей встречала Триумфальная арка, — высказали свое пожелание ветераны. — Арки есть в родном нам Санкт-Петербурге, мы видели их в других городах России, но в Татарстане ни одного подобного сооружения нет. Скоро республика отметит свой вековой юбилей, поэтому на этой арке можно отразить все важные события, произошедшие в Татарстане за сто лет.

В самом Санкт-Петербурге есть несколько триумфальных арок, например, Московские Триумфальные ворота, Нарвские триумфальные ворота. По идее блокадников, такое сооружение связывало бы два родных для них города.

В администрации Кировского и Московского районов подтвердили, что такое предложение звучало на встрече.

- Да, предложение мне понравилось. У меня аж мурашки по телу пошли от их слов, - признался Сергей Миронов, правда, добавил, что пока предложение остается на уровне идеи.

В качестве варианта для размещения - пустырь между улицами Болотникова и Фрунзе, который планируют превратить в пешеходный бульвар, сообщает портал Kazancat.ru.

подписывайся на наши соц.сети

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
3903 29
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.

Отчаявшиеся люди переезжают, боясь оказаться на улице

2681 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

Полезно знать
Видео-рецепты Prokazan.ru: легкие блюда из курицы для романтического вечера

Мы подготовили 4 блюда, чтобы порадовать себя и любимую

27.02.2019

09:19

В Казани продолжается крупнейший бизнес-тур по городам России АМОКОНФ

Лидеры в сфере продаж расскажут, как построить бизнес

25.02.2019

11:40

Новости Челнов
В Челнах неизвестные брызнули школьнице в лицо из газового баллончика

01.03.2019

12:11

2

В Татарстане после обрушения крыши на базе отдыха возбуждено уголовное дело

01.03.2019

11:12

0

Интервью

Женя Потехина

«Я опоздал на первый сезон». История казанца, который смог попасть в шоу «ПЕСНИ»

Служба новостей

Конец Савиновки: последние жильцы покидают сгоревшие дома в центре Казани
Фоторепортажи

Аделя Бакирова

Крестьяне и тюрьма в Кремле: репортаж со съемок фильма «Зулейха открывает глаза»

Служба новостей

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани
Неизвестная Казань
2227 32
Неизвестная Казань: улица Газовая - машина времени, которая отправляет в нулевые

Изучаем городское пространство вместе с его жителями

2129 32
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

Репортажи ProKazan
2893 14
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

916 9
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

Интервью

Служба новостей

Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
Фоторепортажи

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»
Неизвестная Казань
1104 16
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

1602 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

Репортажи ProKazan
3024 83
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

4866 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

Интервью

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»
Фоторепортажи

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере