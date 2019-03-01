В Татарстане ожидается сильный ветер

Сегодня, 2 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. По прогнозам синоптиков, в республике пройдет снег и морось. Возможны также метель, гололед и туман.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Однако местами ветер может усилиться, порывы ветра будут достигать до 15 м/с.

Температура днем составит от 0°С до -5°С. В Казани этот показатель будет колебаться в диапазоне 3-5 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах термометр покажет от 0°С до -3°С.