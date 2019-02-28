Ура, нам 9 лет! 33 факта о редакции ко Дню рождения ProKazan.ru

1 марта день рождения не только у ProKazan.ru, но и у директора сайта — Антона Кривокорытова, которого мы очень любим. Антон, за тебя!

ProKazan.ru начинал свою работу с 2 людьми в штате — с директором и главным редактором.

Сейчас в штате редакции 6 человек и всего несколько внештатников. Помимо сайта мы занимаемся выпуском самой популярной в Казани газеты — «Pro Город», еще одну газету выпускаем для Зеленодольска, а пару месяцев назад запустили сайт в Челнах — ProGorodChelny.ru. Да, наша команда очень продуктивна. Кстати, скоро запускаем кое-что еще.

За 9 лет на сайте вышло более 190 тысяч новостей и эксклюзивных материалов. Мы посчитали.

У нас нет премодерации комментариев, потому что мы — за свободу слова.

Нас никто не спонсирует, мы живем только за счет рекламы. Именно поэтому ее у нас много.

Самым активным комментатором за 9 лет стал North Kompas. Он оставил 3739 комментариев. На втором месте - Jules Winnfield и 2846 комментариев. На третьем месте - letun16 и 2418 комментариев. А вот Злобный Аноним всего на 10 месте — он оставил 1893 комментариев. Нам очень интересно познакомится с вами и сделать материал о том, чем вы занимаетесь в жизни. Напишите нам об этом в комментариях!))

Наш главный редактор Женя Потехина работает на сайте уже 7 лет. Первый год она совмещала работу с ведением прямых эфиров музыкальной программы на ТНВ. Наш шеф-редактор Лина, кстати, тоже работала на ТНВ.

На 2 месяца больше работает наш корреспондент Роман. В 2014 году он захотел взять интервью у президента на борту его вертолета, но его не так поняли и просто отправили полетать на вертолете. Он все еще надеется на интервью.

А еще пару лет назад он попросил Минниханова поздравить его маму с днем рождения в «Твиттере». И президент поздравил. Кстати, у Минниханова сегодня тоже день рождения. Но это вы знаете.

Во время ЧМ мы 4 часа стояли ночью в микст-зоне, чтобы пообщаться с Неймаром, но так и не дождались.

9 ноября 2010 года в России вышел iPad. И мы его сразу же купили. Тогда это было очень круто.

Когда в Казань приезжала группа «30 Seconds to Mars» наш корреспондент Роман был единственными, кто встретил их в аэропорту. Музыканты расстроились, что про них забыли.

Раньше мы работали в 2-этажном офисе на Зинина 9, но потом переехали в здание «Идель-пресс». Спустя несколько лет в старом офисе открыли хостел.

В кабинете наших дизайнеров есть куст по имени Вася. Его нам принесла жительница дома на Зинина, которая переезжала.

Пару лет назад у нас в кабинете неделю жила бабочка Леша, но она умерла.

Прошлой зимой мы собирали корма для приюта в Айше, в итоге читатели принесли около 500 килограмм. Этой зимой мы снова проводили эту акцию. И в следующем году тоже проведем.

Средний возраст сотрудников редакции 29 лет, средний стаж — 4,8 лет.

5 человек из 6 окончили факультет журналистики КФУ. 1 человек окончил «эконом». При этом каждый из нас уверен, что стать журналистом можно и без журфака. Мы сами обучали людей с нуля за пару месяцев, в итоге многие из этих людей стали классными журналистами, но уже не работают у нас.

6 лет назад мы решили всерьез заняться нашим пабликом «Вконтакте». Тогда на нас было подписано всего 20 тысяч человек. Мы были первыми в Казани, кто запустил конкурсы. Через месяц это стали делать все. Сейчас у нас уже 138.

Однажды нашему сотруднику стало плохо, мы вызвали «скорую». Несмотря на то, что станция скорой находилась в 5 минутах езды, к нам целый час никто не приезжал. В итоге мы сбегали в ближайшую больницу, взяли носилки и отнесли его к медикам сами. «Выносите, только не вперед ногами», - попросил он. Ваня, привет!

6 лет назад мы проводили эксперимент, чтобы узнать, как люди относятся к хиджабам. Наша журналистка надела его (была в черном с головы до ног) и зашла в автобус. В итоге человек 10 вышли из автобуса и отказались с ней ехать. Люда, привет!

Наш SMM-редактор Вика очень любит животных. За несколько лет она пристроила более 30 кошек.

8 лет назад наш журналист написала материал о том, что фотограф из Татарстана стал первым человеком, который снял приземление Гагарина на Луне. Да-да, именно приземление. Тогда материал не успел провисеть на сайте и минуты, а в газете новость вышла. В итоге фотография этого «косяка» разошлась по всем соцсетям. Александра, привет!

Год назад мы случайно увидели в Инстаграм, что в Турции открыли ресторан «PROKAZAN».

В октябре прошлого года во время видеинтервью победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс сказал нашему главреду, что у нее тоже есть способности, но она не верит. Мы вообще не верим в экстрасенсов. А вы?

6 лет назад мы позвали к нам в гости начинающего рэпера, который оказался племянником Ильсура Метшина. Сейчас он работает в Исполкоме. Привет, Артур. Точнее... Здравствуйте, Артур Рустамович!

Годом ранее (или два) к нам на должность коммерческого журналиста приходила устраиваться Дина Гарипова. Но уже тогда было понятно, что ей лучше заниматься музыкой. Привет, Дина!

Трое наших бывших журналистов занимаются развитием парков в Казани и республике. Мы их очень любим. Привет, Асия, Маша и Света!

В 2018 году наш главный редактор стала единственным журналистом из Татарстана, кого в ноябре пригласили в США, чтобы увидеть жизнь американцев и познакомить с работой местных СМИ. И нет, никто никого не вербовал. И после поездки даже не заставлял писать никаких материалов.

С ноября 2018 к нам каждый месяц заходит более 900 тысяч человек. А еще год назад было всего 500. Мы рады каждому!

Если каждый день заходить на ProKazan.ru, то ваши волосы станут шелковистыми, вы избавитесь от целлюлита, купите квартиру в новом ЖК и, возможно, найдете свою любовь. Но это не точно.

Наша команда - это наша семья. Редакция передает привет и поздравляет с праздником Дину, Игоря, Диану, Олю, Стаса, Вику, Артура и Софию. Ура! Дина, во сколько мы идем отмечать?