В Казани пороховой завод оштрафовали за мусор

В Казани суд по иску Росприроднадзора по РТ оштрафовал местный пороховой завод за неправильную утилизацию мусора, об этом сообщает "Татар Информ".

2 ноября 2018 года государственный инспектор по охране окружающей среды обнаружил нарушения на территории завода, там неправильно утилизировали строительный мусор - вываливали его на своей территории.

В результате было решено привлечь к административной ответственности Казанский казенный пороховой завод по статье "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства, разрушающими озоновый слой".

Суд оштрафовал завод на 50 тысяч рублей.