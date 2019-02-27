В Казани по делу о грабеже и краже выпечки в пекарне задержали троих человек

В Казани раскрыли нападение на пекарню "Добропек" на улице Ершова, в результате которого была похищена выпечка, информацию подтвердил источник портала.

Нападение случилось около 23 часов 23 февраля, неизвестный зашел пекарню и открыто похитил выпечку, после чего скрылся.

- Сотрудники Росгвардии по данному факту задержали троих человек - 28-летняя девушка и два 19-летних парня. Тем не менее было решено отпустить их, так как дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, - сообщили порталу.