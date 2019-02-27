Новые законы, вступившие в силу с марта: маркировка сигарет и гражданство

В России с марта вступили в силу ряд новых законов, об этом сообщается на сайте Государственной Думы.

Маркировка сигарет

С 1 марта для контроля за оборотом табачной продукции и борьбы с незаконной торговлей сигаретами каждая пачка или упаковка обязана маркироваться средствами идентификации. Проверка средств идентификации проводится организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, уполномоченными органами власти с использованием специальных систем.

Обязательное лицензирование автобусных перевозок

С 1 марта за отсутствие лицензии перевозчика будут штрафовать. Физлица заплатят 50 тыс. рублей, ИП — 100 тыс. рублей, а юрлица — 400 тыс. рублей. При повторном нарушении последует конфискация транспортного средства или приостановка деятельности на три месяца. Без лицензий смогут ездить только автобусы, занимающиеся перевозками для госструктур или не выезжающие на дороги общего пользования. Нововведение сделает перевозки безопаснее.

До аварийно-диспетчерских служб станет легче дозвониться

Также с 1 марта улучшится качество работы аварийно-диспетчерских служб (АДС). В частности, теперь диспетчер должен ответить на звонок максимум за пять минут, а если не сможет, то в течение 10 минут он обязан перезвонить жильцу. Аварии систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения в доме должны быть локализованы максимум за полчаса с регистрации заявки, а устранены максимум за трое суток с момента аварии.

Видеофиксация нарушений ПДД на ж/д переездах

С 28 марта камеры для фиксации нарушений Правил дорожного движения останутся только на тех переездах, где железная дорога пересекается с дорогой общего пользования. Ранее владельцы всех ж/д путей были обязаны оборудовать переезды средствами видео- и фотофиксации.

Ужесточение требований к госзакупкам

Акты Президента и Правительства о проведении закупки у единственного поставщика с 28 марта должны содержать:

указание на предмет контракта;

предельный срок, на который заключается контракт;

обязанность исполнения обязательств по контракту лично или возможность привлечь субподрядчиков;

И т. д.

Это не допустит к участию в госзакупках организации, не обладающие необходимыми производственными возможностями и компетенцией.

Защита водных объектов на территории музеев-заповедников

С 28 марта музеи-заповедники будут сами устанавливать правила доступа к водным объектам на своей территории. Это защитит уникальные природные объекты, их флору и фауну. Для граждан, постоянно проживающих на территории музеев-заповедников, сохраняется свободный доступ к этим водным объектам.

«Дальневосточный гектар» для соотечественников

Участники госпрограммы переселения соотечественников с 28 марта смогут получить «дальневосточные гектары» сначала в безвозмездное пользование, а после получения гражданства РФ — в собственность. Это будет стимулировать процесс добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в Россию, а также развитие Дальнего Востока.

Упрощение получения гражданства соотечественниками

С 29 марта Президент сможет определять категории иностранцев, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке. Закон позволит принять в гражданство в упрощенном порядке людей из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.