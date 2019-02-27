В Татарстане прокурор потребовал закрыть паблики сторонников Навального

В Татарстане прокурор Набережных Челнов через суд требует заблокировать три паблика сторонников Алексея Навального, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на "Апологию протеста".

По мнению прокурора, посты в пабликах "Он нам не царь | Набережные Челны", "Навальный. Набережные Челны" и "Набережные Челны против повышения пенс. возраста" способствуют популяризации протестного движения, информацию в сообществах он требует признать запрещенной к распространению в России.

Прокурор считает, что через паблики происходит вовлечение несовершеннолетних участников.

- Вовлечение происходит путем агитации через ресурсы сети Интернет в социальной сети «Вконтакте» в целях популяризации протестного движения, — отмечает прокурор.

Как сообщает "Медиазона", в качестве примера прокурор привел встречу под названием "Требуем ответов на улицах Набережных Челнов" с призывом выйти на пикет 26 марта 2017 года. Ее создал волонтер штаба Навального Дмитрий Тетерин. В акции приняли участие 150 человек, 70 из которых — школьники. За ее организацию Тетерина оштрафовали на 10 тысяч рублей (ст. 20.2 КоАП).