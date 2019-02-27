В Казани расстреляли и закопали овчарку алабай с новорожденными щенками

В Казани на улице Тэцевская неизвестные из белого Nissan расстреляли сторожевую собаку и ее щенков, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Расстрел случился несколько дней назад на въезде к одному из предприятий, где и находится будка, в которой и жила овчарка алабай с новорожденными щенками. Вечером приехал Nissan с закрытыми номерами, из него вышли несколько человек в масках и из ружья расстреляли собаку и щенков. После этого они скрылись.

Очевидцами на место была вызвана следственная группа, с места изъяли дробь, вероятно, стреляли из карабина "Сайга". Двум щенкам удалось выжить.

Через некоторое время работники предприятия закопали животных на территории.

Расследование происшествия занимаются правоохранительные органы.