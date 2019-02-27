Не как в кино: казанец выпрыгнул через окно и получил тяжелые травмы от стекла

В Казани пострадал мужчина, который выпрыгнул из своей квартиры в доме на проспекте Ибрагимова, спасаясь от пожара, он получил очень серьезные порезы от оконного стекла. Об этом сообщает "Татарстан 24".

Пожар, предварительно, начался из-за сигареты, хозяин квартиры спал так крепко, что не заметил его начало. В результате пламя разгорелось за несколько минут, были вызваны спасатели. Пока прибывшие сотрудники МЧС ломали дверь квартиры, расположенной на первом этаже, мужчина сам пытался выбраться через окно, в результате, помимо ожогов, он получил еще и несколько серьезных порезов от разбитого стекла.

Пострадавшего госпитализировали, его состояние медики оценивают, как тяжелое.