В Татарстане хотят запретить продавать алкоголь в многоквартирных домах

В Госсовет Татарстана поступил законопроект, в случае принятия которого будет запрещена розничная продажа алкоголя в любых нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщает "Татар Информ".

Законопроект предлагает запретить продавать алкоголь в любых нежилых помещениях, в том числе встроенно-пристроенных, которые расположены в многоквартирных домах.

Принятие закона позволит уменьшить доступность алкоголя и уменьшить число преступлений в состоянии алкогольного опьянения.