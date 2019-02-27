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В Татарстане хотят запретить продавать алкоголь в многоквартирных домах

Cегодня, 11:40 82 8 Автор: prokazan.ru

В Госсовет Татарстана поступил законопроект, в случае принятия которого будет запрещена розничная продажа алкоголя в любых нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщает "Татар Информ".

Законопроект предлагает запретить продавать алкоголь в любых нежилых помещениях, в том числе встроенно-пристроенных, которые расположены в многоквартирных домах.

Принятие закона позволит уменьшить доступность алкоголя и уменьшить число преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

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комментарии

Горожанин
0
28 февраля 2019
11:58
Вот почему всегда все через жопу,свинья лужу всегда найдёт,...
Горожанин
0
28 февраля 2019
12:09
Наконец-то. А то вечно у этих разливашек синие морды трутся и жильцам покоя не дают.
Горожани
0
28 февраля 2019
12:09
Вытащите страну из клоаки и проблема алкоголя отпадет сама собой. Народ злоупотре[***] алкоголем из-за этого.
Горожанин
0
28 февраля 2019
12:13
Лучше бы рюмочные запретили
Горожанин
0
28 февраля 2019
12:16
Магниты пятерочки тоже закроют?
Ведь они как правило на первых этажах располагаются и тоже торгуют в розницу алкоголем
герц$г
0
28 февраля 2019
12:17
Песня ”Я в тропиках ловил твой взгляд”Я в тропиках ловил твой взгляд когда ты пляж в бикини посещала.Когда в тиши у кромки волн ты на песке там что-то рисовала.Твои изгибы там вдали в паренье солнечной лагуны.Настрой давали -лёгкий бриз-он сам включал фортуны струны.И вот пленительный момент-сближенье нам диктуют боги.По кромке волн бежали мы, моча в прибрежных водах ноги.И мы застыли - острова-безлюдный мир в ветрах скользящий.Вдали алмазный океан громадой вод всегда летящий.Вдали от мира и дорог, вдали от всех мы отдыхали.Наш остров тропики судьбы-уже нас не прельщали дали.Вот здесь в забытом уголке-где всё от глаз людских закрыто.Ты голой лёжа на песке шептала :”Прошлое забыто”. И ветер кудри развивал-пейзаж оторванный от мираНа пляже я с тобой лежал и всюду клокотала лира.Туземной девушкой ты там-богиней знойной представлялась.И я нашёл свой идеал, а кромка волн в изгибах мялась.Своей туземной темнотой ты взгляд этичностью ласкала.Бикини жёлтые с утра-ты там к купанью одевала.И на далёких островах -в любви мы время проводили.Мы не смотрели на часы-дожди эпох нас там мочили.Отрезок небольшой нам дан и знали мы что он не вечен.Ведь даже шквал алмазных волн всегда бывает скоротечен.
Горожанин
1
28 февраля 2019
12:25
Хватит уже пыжиться, не может быть в татарстане своих законов, отличных от РФ.
Горожанин
0
28 февраля 2019
12:31
Не пишите больше про них, пусть не имитируют на публику видимость работы. Пусть займутся проблемами своих избирателей, чтобы те не в проказан жаловались, а вот этим бестолочам.
Горожанин
0
28 февраля 2019
12:59
Госсовет показывает бурную деятельность ? Некчемность этого запрета уже можно сразу понять ,так как в основном это магазины Пятёрочка , Магнит ,Корзинка и т.д.

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