В Татарстане хотят запретить продавать алкоголь в многоквартирных домах

В Госсовет Татарстана поступил законопроект, в случае принятия которого будет запрещена розничная продажа алкоголя в любых нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщает "Татар Информ".
Законопроект предлагает запретить продавать алкоголь в любых нежилых помещениях, в том числе встроенно-пристроенных, которые расположены в многоквартирных домах.
Принятие закона позволит уменьшить доступность алкоголя и уменьшить число преступлений в состоянии алкогольного опьянения.
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Ведь они как правило на первых этажах располагаются и тоже торгуют в розницу алкоголем