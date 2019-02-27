«Авангард» вновь разгромил «Ак Барс», который вновь пропустил шесть шайб

В Балашихе местный «Авангард» снова победил «Ак Барс» в рамках второго матча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, казанский клуб вновь пропустил шесть шайб.

Итоговый счёт матча — 6:3. У «Авангарда» забивали Семён Кошелев, Илья Михеев (дважды), Сергей Широков, Тэйлор Бек и Виктор Стольберг.

«Ак Барс» ответил дублем Пола Постмы и шайбой Иржи Секача.

− Ребята стараются, я считаю, была хорошая игра. Мы сделали много хороших изменений, так скажем. Хорошо сработало большинство сегодня. Но есть моменты, которые нам надо исправлять. Мы понимаем, какие проблемы у нас есть, и что нам надо делать, - заявил после матча главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.

− 12 пропущенных шайб за два матча – это катастрофически много. В чем причина, почему так не удались эти игры?

− Конечно, это очень много, чересчур много. Обычно в плей-офф такое количество шайб не пропускают. Но на сегодняшний день пока есть то, что есть, и мы пытаемся исправить ситуацию, будем пытаться.