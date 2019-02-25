Стало известно, какая погода ожидается в Татарстане в начале весны

В Татарстане в начале весны ожидается пасмурная погода, об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. Причина - влияние североатлантических циклонов.

1 марта в Татарстане пройдет снег, днем он станет мокрым, его будет сопровождать морось, местами будет наблюдаться метель и гололед. Ночью столбики термометров покажут температуру от -4 до -9 градусов, днем — от -4 градусов до +1 градуса.

- В субботу, 2 марта, под влиянием центральной части циклона прогнозируются интенсивные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, в отдельных районах метель и гололед. Температуры днем повысятся до -3..+2 градусов, - сообщили синоптики.

На следующий день, впрочем, существенно похолодает.