В Казани в речном порту обрушили кран

В казанском речном порту обрушили кран, выяснилось, что обрушение было запланированном. Об этом сообщил очевидец.
В момент падения из кабины выбежали два человека.
Информация об инциденте уточняется.
В казанском речном порту обрушили кран, выяснилось, что обрушение было запланированном. Об этом сообщил очевидец.
В момент падения из кабины выбежали два человека.
Информация об инциденте уточняется.
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