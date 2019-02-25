Казанец обратился к Путину, чтобы тот помог его бабушке дожить без страданий

Казанец написал письмо президенту России Владимиру Путину, чтобы тот помог его бабушке дожить без страданий, письмо он отправил в раздел "Обращения граждан" на сайте Кремля. Об этом сообщает E-Kazan.ru.

По словам автора письма, 91-летняя женщина живет на третьем этаже и не может выходить на улицу, так как в доме нет лифта.

- Она рассказывала много историй о том, как они готовили суп из картофельных очистков. Было сложно. Но и сейчас времена нелегкие для нее. Но нужно периодически ходить по врачам, она болеет, - рассказал казанец.

Он попросил помочь Путина помочь бабушке дожить последние годы без страданий, ведь уже совсем скоро 9 мая.

К удивлению казанца, через некоторое время ему позвонили из Администрации президента России, спросив адрес, где живет его бабушка. Женщине пообещали помочь.