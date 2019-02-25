Прокуратура ищет виновника обрушения гигантской глыбы снега в Зеленодольске

В Зеленодольске прокуратура ищет виновника обрушения гигантской глыбы снега с крыши дома по улице Фрунзе, из-за чего едва не завалило мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Прокуратура устанавливает виновника, из-за которого в Зеленодольске снегом едва не завалило мужчину. Инцидент произошел у дома № 9а по улице, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае с коммерческими учреждениями по гражданскому кодексу за надлежащее содержание крыши ответственность несет собственник или арендатор, если это прописано в договоре. "В случае выявления нарушений составляется протокол, владельца ждет административная ответственность и штраф. Для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей, для должностных – 15–30 тысяч рублей, а для физлиц – 2–3,5 тысяч рублей", – рассказала руководитель административно-технической инспекции Зеленодольского района Ольга Абросимова.