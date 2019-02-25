В Татарстане осудили посудомойщицу и повара, из-за которых отравились 89 детей

В Актаныше осудили посудомойщицу 57-летнюю Рафиду Камалетдинову и школьного повара 48-летнюю Ильсеяр Адгамову, из-за которых в сентябре прошлого года отравились 89 школьников, их приговорили к обязательным работам. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В августе 2018 года Камалетдинова, работающая в ресторане "Актаныш", приготовила раствор дезинфицирующего средства, занизив его концентрацию в 5 раз, затем положила в емкость мясорубку и разделочный нож. После этого повара этого ресторана, не зная, что мясорубка и нож были недостаточно хорошо вымыты, используя их, приготовили тефтели с рисом.

- В дальнейшем 204 тефтеля были поставлены в Актанышскую школу № 2. 5 сентября школьный повар Адгамова, зная о неисправности пекарного шкафа, в котором не достигалась необходимая температура, использовала его для термической обработки тефтелей, а затем не подвергла их повторной термической обработке после добавления соуса, - сообщили следователи.

В результате с 5 по 7 сентября этими тефтелями в школьной столовой отравились 89 детей, 25 из них были госпитализированы.

Женщин, признав виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей, осудили на 160 часов обязательных работ каждую.