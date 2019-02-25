Минниханов призвал Метшина повысить рождаемость «на личном примере»

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал мэра Казани Ильсура Метшина личным примером показать, как надо повышать рождаемость в Татарстане, об этом он заявил на сессии Казгордумы.

- По демографии вообще в целом в стране плохо. Мы падаем по республике... Ильсур Раисович, личным примером надо показать,— цитирует "Коммерcант" слова Минниханова. - Откуда у нас демография будет? Надо удовлетворить наших женщин. Я думаю, мужики-то не откажутся. Главное, уговорить женщин.

Напомним, в Татарстане второй год подряд снижается рождаемость. По итогам января — ноября 2018 года в Татарстане родились 42 648 детей, что на 3,7 процента меньше, чем в январе — ноябре 2017 года. В новом году были приняты новые меры по повышению рождаемости, так, размер федеральной выплаты на первенца увеличился с 8490 до 8896 руб. При этом ожидается рост рождаемости на селе.