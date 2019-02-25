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Минниханов призвал Метшина повысить рождаемость «на личном примере»

Cегодня, 13:24 290 20 Автор: prokazan.ru
«Надо удовлетворить наших женщин»

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал мэра Казани Ильсура Метшина личным примером показать, как надо повышать рождаемость в Татарстане, об этом он заявил на сессии Казгордумы.

- По демографии вообще в целом в стране плохо. Мы падаем по республике... Ильсур Раисович, личным примером надо показать,— цитирует "Коммерcант" слова Минниханова. - Откуда у нас демография будет? Надо удовлетворить наших женщин. Я думаю, мужики-то не откажутся. Главное, уговорить женщин.

Напомним, в Татарстане второй год подряд снижается рождаемость. По итогам января — ноября 2018 года в Татарстане родились 42 648 детей, что на 3,7 процента меньше, чем в январе — ноябре 2017 года.  В новом году были приняты новые меры по повышению рождаемости, так, размер федеральной выплаты на первенца увеличился с 8490 до 8896 руб. При этом ожидается рост рождаемости на селе.

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комментарии

Горожанин
1
26 февраля 2019
13:34
Мэр осеминятор что ли ?
Горожанин
1
26 февраля 2019
13:35
А у самого ужО не стоит? Или женушка не дает?
Горожанин
1
26 февраля 2019
13:37
Партизаны снова что-то замутили.
Горожанин
2
26 февраля 2019
13:40
Ну, женщины, держитеся теперча, 8 марта близко-близко... Мы будем наблюдать за происходящим по CNN, без комментариев.
Горожанин
2
26 февраля 2019
13:44
Восьмое марта близко-близко,
И с крыши падает капель.
Не подведи меня, пиписЬка,
В международный женский день.
В ответ на комментарий пользователя
Ну, женщины, держитеся теперча, 8 марта близко-близко... Мы будем наблюдать за происходящим по CNN, без комментариев.
Развернуть
Горожанин
0
26 февраля 2019
13:46
Куда ещё? Итак, куда ни глянь, везде люди, нет у нас демографического кризиса
Горожанин
0
26 февраля 2019
13:51
Он никогда не поймёт ,что демографию не чпоканьем и не" удовлетворением женщин " и не " уговорить женщин" ,а работой на улучшение благосостояния населения . А то труд обесценили , в кредитно ипотечное рабство людей ввели и думают это и есть цель власти . Даже попугайчики а клетке не будут размножаться ,если не будет еды и уютного гнёждышка. Иногда лучше жевать ,чем говорить.
Горожанин
0
26 февраля 2019
13:54
Что колхозник? рабы кончаются? налоговая база падает?
Горожанин
0
26 февраля 2019
13:55
Идея неплохая, вот только рожать или нет - уже личное дело каждого.
Кто может или просто хочет себе побольше детей - бога ради.
Горожанин
0
26 февраля 2019
13:56
он уже многодетный отец. у президента 2 сына...было
В ответ на комментарий пользователя
Мэр осеминятор что ли ?
Развернуть
Горожанин
2
26 февраля 2019
14:00
Какой же горшок дебил, а. Даже десятки лет в политике и власти мозгов не добавили.
Горожанин
0
26 февраля 2019
14:01
Виагру в Доширак и население как у китайцев демографирует сразу ))))))
Горожанин
6
26 февраля 2019
14:06
Чем быстрее растет население в городе, тем быстрее растет и сам город, так что ничего плохого в этом нет.
В ответ на комментарий пользователя
Куда ещё? Итак, куда ни глянь, везде люди, нет у нас демографического кризиса
Развернуть
Горожанин
1
26 февраля 2019
14:08
Вот они не зря жеводанских зверей вокруг чаши разместили. Мер выходит на охоту. С дербышек начнет, как пить дать.
Горожанин
0
26 февраля 2019
14:11
Напьёшься в праздник и уснёшь
К тебе Димас с Агой придут
Себя уже ты не спасёшь
Они тебя 8 марта .......
В ответ на комментарий пользователя
Восьмое марта близко-близко,
И с крыши падает капель.
Не подведи меня, пиписЬка,
В международный женский день.
Развернуть
Горожанин
0
26 февраля 2019
14:14
Да.?.......
Жан Клод Вам не Дам
0
26 февраля 2019
14:15
Приказ!К утру родить 150 малышей!
Горожанин
0
26 февраля 2019
14:22
Икру метать можешь?
В ответ на комментарий пользователя
Приказ!К утру родить 150 малышей!
Развернуть
Горожанин
0
26 февраля 2019
14:33
Мы уже все вокруг себя загрязнили своим воздействием: природные ресурсы истощаются, животные и насекомые вымирают, вода кончается..Люди, остановитесь на мгновение!! Что вы творите с благами???
В ответ на комментарий пользователя
Чем быстрее растет население в городе, тем быстрее растет и сам город, так что ничего плохого в этом нет.
Развернуть
Горожанин
0
26 февраля 2019
14:34
Не рожать надо, а восстановлением природных ресурсов заниматься надо.
В ответ на комментарий пользователя
Чем быстрее растет население в городе, тем быстрее растет и сам город, так что ничего плохого в этом нет.
Развернуть
Горожанин
0
26 февраля 2019
14:52
Не пробовали хотя бы в городе не мусорить и на природе после пикника?
В ответ на комментарий пользователя
Мы уже все вокруг себя загрязнили своим воздействием: природные ресурсы истощаются, животные и насекомые вымирают, вода кончается..Люди, остановитесь на мгновение!! Что вы творите с благами???
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