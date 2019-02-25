Минсельхозпрод Татарстана: цена на социальные виды хлеба останется прежней

В Татарстане не ожидают повышения цен на социальные виды хлеба, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Ранее в Сети появилось письмо гендиректора Казанского хлебозавода №3, где говорится о 10-процентном росте цен на хлеб с 18 марта. Исключение - хлеб «Сельский» (к примеру, в «Магните» буханка такого стоит 32 рубля. - «ВК») и «Пшеничный». «Данное повышение цен является компенсацией роста цен на некоторые вида сырья, а именно на муку - на 35%, на дрожжи - на 5%, на мак - 38%, масло сливочное - 18%, энергоносители - на 6%, воду - на 5 - 8%, на ГСМ - на 20%», - говорится в письме.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ заявили, что держат на контроле ситуацию с ценами на социальные виды хлеба, повышение цен на социальные виды хлеба «Сельский», «Дарницкий» и белый хлеб 1-го сорта не прогнозируется.

Для того, чтобы избежать удорожания этих продуктов, в 2018 году хлебопекарным предприятиям РТ были предоставлены субсидии на общую сумму 38,4 млн рублей. В 2019 году на эти цели предусмотрены субсидии на сумму в 41,1 млн рублей.