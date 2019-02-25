Казань стала лидером в России по росту цен на жилье в новостройках: на 19%

Казань стала лидером среди городов-миллионников в России по росту стоимости жилья в новостройках, средняя стоимость первичного жилья итогам 2018 года выросла на 19%, до 80,2 тыс. рублей за кв. м. Об этом говорится в исследовании ЦИАНа.

Отмечается, что за год первичная недвижимость в России подорожала на 6%. При этом в 13 городах-миллионниках цены выросли в половине строящихся проектов.

Казань сейчас третий город после Москвы и Санкт-Петербурга по стоимости недвижимости, отмечают в ЦИАН. В Москве средняя стоимость новостроек увеличилась на 7% (до 175,3 тыс. рублей за кв. м).

В 2019 году на стоимость жилья будет влиять ускорившаяся инфляция, рост НДС и риски очередной девальвации рубля в случае новых санкций.