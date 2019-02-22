Казань сегодня: вспышка гепатита и строительство «шаймиевской» школы

САПОЖНИК ИЗ КАЗАНИ НАЧАЛ ШИТЬ ОБУВЬ СОБАКЕ, У КОТОРОЙ НЕТ ПОДУШЕЧЕК НА ЛАПАХ

Сапожник из Казани Айрат Мухаметов начал шить обувь для пса по кличке Тиамо, который не может наступать на лапы, так как на них отсутствуют подушечки. Об этом сообщает Mash.

Сейчас казанец уже практически смастерил первый сапожок. Сшить обувь ему помогают сапожники со всей страны советами на специализированном форуме.

НА МЕСТЕ БЫВШЕЙ САВИНОВКИ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО «ШАЙМИЕВСКОЙ» ШКОЛЫ

Территория, на которой еще несколько лет назад находились полуразвалившиеся избушки деревни Савиновки, огорожена. Здесь началось строительство полилингвальной школы, в которой обучение будет вестись на нескольких языках.

Портал ProKazan.ru узнал подробности мегапроекта, который курирует фонд "Возрождение", возглавляемый государственным советником РТ Минтимером Шаймиевым.

ВСПЫШКА ГЕПАТИТА А В КФУ: ОБЪЯВЛЕНА СРОЧНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ СТУДЕНТОВ

В Казанском федеральном университете объявили срочную вакцинацию из-за заболевшего гепатитом А сотрудника вуза, сообщает "Татар информ".

Студенты мужского пола должны будут пройти завтра вакцинацию в студенческой поликлинике.

Отмечается, что заболевший сотрудник вуза подхватил болезнь у себя дома, фактов передачи инфекции не выявлено.

УБИЙСТВО НА ФУЧИКА В КАЗАНИ: 84-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ ЗАБИЛИ ЗА ОТКАЗ ПЛАТИТЬ ЗА СЕКС

Стали известны подробности смерти 84-летней пенсионерки в квартире дома по улице Фучика в Казани, выяснилось, что ее избили до смерти за отказ платить за секс. Подробности преступления сообщает телеканал "Татарстан 24".

Напомним, преступление случилось 23 февраля около 23:40 в доме №143. 51-летний ранее судимый мужчина доской избил пожилую женщину, также ударив ее ножом в грудь.

После задержания он рассказал, что в последнее время якобы оказывал пожилой женщине интимные услуги, за что та ему платила, в день убийства она отказалась платить, за что он ее и убил.

В КАЗАНИ АРЕСТОВАЛИ ПЯТЬ БАНЬ

В Казани были арестованы из-за долгов пять бань, решение было принято Управлением Федеральной службы судебных приставов по РТ. Об этом сообщает "Реальное время".

21 января были арестованы бани №5 на улице 1 Мая, №10 на улице Юго-Западной, №12 на улице Товарищеской, №6 в Солнечном переулке за долги перед строительной компанией "ПСК Барс" в размере 16 млн рублей, 31 января была арестована баня №9 на Центрально-Мариупольской улице, где взыскатель "Сетевая компания", которой "Комбытсервис" задолжал 959 тыс рублей за подключение.