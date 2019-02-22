Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

16:51, сегодня
На месте бывшей Савиновки началось строительство «шаймиевской» школы
19:40, сегодня
Казань сегодня: вспышка гепатита и строительство «шаймиевской» школы
17:59, сегодня
В Зеленодольске в больнице мужчина с ножом в спине вышел на перекур
17:57, сегодня
В Челнах разыскивают водителя, который пропал неделю назад
13:24, 22.02.2019
3 завтрака из яиц с «мужским характером» от казанского шеф-повара
17:25, сегодня
В Казани опечатали торговый дом «Идель» на улице Фрунзе
17:11, сегодня
Найден мертвым бывший глава штаба Собчак Игорь Малашенко
16:33, сегодня
За снятие наличных с банковских карт россияне будут платить налог?
16:19, сегодня
Вспышка гепатита А в КФУ: объявлена срочная вакцинация студентов
16:19, сегодня
За секунду до. Под Казанью глыба снега с крыши чуть не убила мужчину
15:53, сегодня
В Казани из кранов может потечь зеленая вода с уранином
15:49, сегодня
В Татарстане снизился прожиточный минимум
15:32, сегодня
В Казани собираются построить еще один стадион. На улице Гаврилова
15:21, сегодня
Серьезное ДТП в Челнах: «легковушка» едва не вылетела с моста после ДТП
15:05, сегодня
В Казани пройдет первый Чемпионат по методике WorldSkills для молодых дизайнеров
14:50, сегодня
В Татарстане мужчина разгромил магазин из-за тысячи рублей
14:16, сегодня
Убийство на Фучика в Казани: 84-летнюю женщину забили за отказ платить за секс
13:57, сегодня
В Татарстане из Lexus замдиректора компании украли сумку с 250 тыс рублей
13:36, сегодня
Челнинец из-за украденной спортивной одежды сбил полицейского
13:25, сегодня
В Казани арестовали пять бань
12:42, сегодня
Стало известно, как может выглядеть первый частный космодром в России
12:37, сегодня
Синоптики рассказали, когда придет климатическая весна
12:08, сегодня
В Госдуме предложили штрафовать за незаконную эвакуацию автомобилей
11:59, сегодня
В Татарстане арестовали слесаря, который прижигал утюгом подругу без сознания
11:43, сегодня
В Казани отложили начало суда по делу об убийстве студента из Африки
11:40, сегодня
В Казани продолжается крупнейший бизнес-тур по городам России АМОКОНФ
11:28, сегодня
В Татарстане из офиса предпринимателя украли сейф с 5 млн рублей
11:15, сегодня
В Татарстане водитель «МАЗа», объезжая ДТП, насмерть сбил водителя KIA и уехал
10:45, сегодня
Стала известна причина пожара в автомагазине под мостом на проспекте Ибрагимова
10:32, сегодня
В центре Казани столкнулись два автобуса
10:19, сегодня
«Новые русские бабки» высмеяли нечищенные дороги в Челнах
09:59, сегодня
В Татарстане парень на 23 февраля во дворе сестры попытался изнасиловать женщину
09:42, сегодня
В ГИБДД назвали сроки введения электронных водительских прав
09:20, сегодня
В Челнах мужчина 14 февраля горячим утюгом пытался разбудить возлюбленную
09:15, сегодня
Спрос на ипотеку ВТБ в Татарстане вырос в 1,5 раза
09:11, сегодня
Сапожник из Казани начал шить обувь собаке, у которой нет подушечек на лапах
17:51, 24.02.2019
Самолет, летевший в Сеул из Праги, развернулся над Казанью из-за утечки топлива
17:18, 24.02.2019
В Татарстане ожидается метель
16:45, 24.02.2019
В России изменились правила посадки в самолет
16:04, 24.02.2019
В Казани под мостом на проспекте Ибрагимова загорелся автосервис
15:42, 24.02.2019
В Набережных Челнах скоропостижно скончался 4-месячный ребенок
15:05, 24.02.2019
В Казани обманутые дольщики вновь вышли на митинг
14:23, 24.02.2019
«Я опоздал на первый сезон». История казанца, который смог попасть в шоу «ПЕСНИ»
14:21, 24.02.2019
В Казани обнаружили окровавленное тело женщины
13:46, 24.02.2019
В Челнах у здания пенсионного фонда появился плакат «Хрен вам, а не пенсия»
12:47, 24.02.2019
В Казань прибудет поезд с трофейным оружием сирийских боевиков
11:59, 24.02.2019
Экс-участница «Дом-2» из Челнов рассказала, как зарабатывают на шоу
11:18, 24.02.2019
В Казани женщина с ребенком отравились угарным газом
10:35, 24.02.2019
В РТ на предприятиях агропромышленного комплекса погибли два человека
08:45, 24.02.2019
Вылетевший из Казани самолет приземлился в Шереметьево со сломанным шасси
06:30, 24.02.2019
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и -9 градусов
17:11, 23.02.2019
Минниханов отреагировал на смерть двух братьев на пожаре под Кукмором
14:02, 23.02.2019
В Челнах зафиксировали облако специфичного газа
13:18, 23.02.2019
СМИ: Тимур Бекмамбетов подтвердил роман с Наталией Фишман
11:39, 23.02.2019
СМИ: Роман Абрамович пробыл в Казани неделю ради детокса
11:25, 23.02.2019
В Дербышках спасли сидящего на дереве енота
11:17, 23.02.2019
В Казани в школе ученик бросил стул в учительницу
11:09, 23.02.2019
В Казани майор МЧС признался во взятке
10:50, 23.02.2019
В Челнах консультант магазина сломал челюсть покупателю за лишние вопросы
09:35, 23.02.2019
В Казани салон автобуса превратился в каток: «Жаль, что коньки не предусмотрены»
09:08, 23.02.2019
В Казани мать девушки обвинила таксиста в домогательствах к дочери: его уволили
08:55, 23.02.2019
Дочь выселяемой 93-летней тыловички о благотворителе: «Это все фейк»
08:49, 23.02.2019
В Татарстане ожидается сильный гололед и -10 градусов
18:17, 22.02.2019
Идеи для подарков женщине
18:01, 22.02.2019
Как устроена компрессорная станция
17:03, 22.02.2019
«Я лучше подожгу квартиру!». У бабушки из Казани отнимает жилье родная внучка?
16:59, 22.02.2019
Синоптики выпустили предупреждение: в Татарстане ожидается сильный гололед
16:51, 22.02.2019
В Челнах прокуратура начала проверку из-за застрявшей в дворе скорой помощи
16:24, 22.02.2019
В Казанском Кремле прокомментировали сообщения о студенческих кибердружинах
15:48, 22.02.2019
Василий Уткин в эфире «Эхо Москвы» рассказал, что его удивляет татарский язык
14:53, 22.02.2019
Депутатам предложили вывести аборты из системы ОМС
13:36, 22.02.2019
Житель Нижнекамского района на один день стал долларовым миллиардером
13:08, 22.02.2019
В РТ на трассе столкнулись микроавтобус и «легковушка»: есть пострадавшие
12:35, 22.02.2019
В Татарстане на пожарах погибли четыре человека
11:52, 22.02.2019
В Челнах кафе зазывало клиентов на 23 февраля женщиной в нацистской форме
11:19, 22.02.2019
В Челнах обнаружили трупы мужчины и женщины
17:04, 21.02.2019
В Елабуге на пешеходном переходе Toyota сбила 3-летнюю девочку

Казань сегодня: вспышка гепатита и строительство «шаймиевской» школы

Cегодня, 19:40 36 0 Автор: prokazan.ru

САПОЖНИК ИЗ КАЗАНИ НАЧАЛ ШИТЬ ОБУВЬ СОБАКЕ, У КОТОРОЙ НЕТ ПОДУШЕЧЕК НА ЛАПАХ

Сапожник из Казани Айрат Мухаметов начал шить обувь для пса по кличке Тиамо, который не может наступать на лапы, так как на них отсутствуют подушечки. Об этом сообщает Mash.

Сейчас казанец уже практически смастерил первый сапожок. Сшить обувь ему помогают сапожники со всей страны советами на специализированном форуме.

НА МЕСТЕ БЫВШЕЙ САВИНОВКИ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО «ШАЙМИЕВСКОЙ» ШКОЛЫ

Территория, на которой еще несколько лет назад находились полуразвалившиеся избушки деревни Савиновки, огорожена. Здесь началось строительство полилингвальной школы, в которой обучение будет вестись на нескольких языках.

Портал ProKazan.ru узнал подробности мегапроекта, который курирует фонд "Возрождение", возглавляемый государственным советником РТ Минтимером Шаймиевым.

ВСПЫШКА ГЕПАТИТА А В КФУ: ОБЪЯВЛЕНА СРОЧНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ СТУДЕНТОВ

В Казанском федеральном университете объявили срочную вакцинацию из-за заболевшего гепатитом А сотрудника вуза, сообщает "Татар информ".

Студенты мужского пола должны будут пройти завтра вакцинацию в студенческой поликлинике.

Отмечается, что заболевший сотрудник вуза подхватил болезнь у себя дома, фактов передачи инфекции не выявлено.

УБИЙСТВО НА ФУЧИКА В КАЗАНИ: 84-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ ЗАБИЛИ ЗА ОТКАЗ ПЛАТИТЬ ЗА СЕКС

Стали известны подробности смерти 84-летней пенсионерки в квартире дома по улице Фучика в Казани, выяснилось, что ее избили до смерти за отказ платить за секс. Подробности преступления сообщает телеканал "Татарстан 24".

Напомним, преступление случилось 23 февраля около 23:40 в доме №143. 51-летний ранее судимый мужчина доской избил пожилую женщину, также ударив ее ножом в грудь.

После задержания он рассказал, что в последнее время якобы оказывал пожилой женщине интимные услуги, за что та ему платила, в день убийства она отказалась платить, за что он ее и убил.

В КАЗАНИ АРЕСТОВАЛИ ПЯТЬ БАНЬ

В Казани были арестованы из-за долгов пять бань, решение было принято Управлением Федеральной службы судебных приставов по РТ. Об этом сообщает "Реальное время".

21 января были арестованы бани №5 на улице 1 Мая, №10 на улице Юго-Западной, №12 на улице Товарищеской, №6 в Солнечном переулке за долги перед строительной компанией "ПСК Барс" в размере 16 млн рублей, 31 января была арестована баня №9 на Центрально-Мариупольской улице, где взыскатель "Сетевая компания", которой "Комбытсервис" задолжал 959 тыс рублей за подключение.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Зеленодольске в больнице мужчина с ножом в спине вышел на перекур
В Челнах пожарные не успели спасти мужчину из-за припаркованных во дворе машин
В Татарстане мужчина разгромил магазин из-за тысячи рублей
В Татарстане женщина ударила любовника вилкой в висок
В Татарстане из Lexus замдиректора компании украли сумку с 250 тыс рублей
Стала известна причина пожара в автомагазине под мостом на проспекте Ибрагимова
В Татарстане парень на 23 февраля во дворе сестры попытался изнасиловать женщину
В Дербышках спасли сидящего на дереве енота
В Казани в школе ученик бросил стул в учительницу
В Казани мать девушки обвинила таксиста в домогательствах к дочери: его уволили
Минобороны России рассекретило документы Казанского высшего танкового училища
В Татарстане два брата 3-х и 6-и лет сгорели в запертом доме
Под Казанью у трассы нашли застреленного казанца рядом с сожженной «Ладой»
В Казани преступник попытался спрятаться от полиции за сугробом
Подробности «заказа» убийства в Челнах: подозреваемого арестовали
Казанец разбился, выпав из квартиры на козырек подъезда
В Казани возбудили дела после массовых эвакуаций ТЦ в последние дни
Под Казанью мужчину повесили у него дома
В Казани возбудили дело по статье «Убийство» после пропажи парня в центре города
В Альметьевске мать с двумя сыновьями отравились угарным газом
В Казани вновь горели трущобы на Назарбаева
В Казани житель Башкортостана с пистолетом ограбил офис микрофинансирования
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
3721 28
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.

Отчаявшиеся люди переезжают, боясь оказаться на улице

2611 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

Полезно знать
Подборка Prokazan.ru: идеи подарков для мужчин к 23 февраля

19.02.2019

18:35

В ГК «Ривьера» для казанских молодоженов прошел Венский бал: как это было

Prokazan.ru побывал на празднике любви: фоторепортаж

19.02.2019

10:07

Новости Челнов
Серьезное ДТП в Челнах: «легковушка» едва не вылетела с моста после ДТП

25.02.2019

15:21

0

Челнинец из-за украденной спортивной одежды сбил полицейского

25.02.2019

13:36

3

Интервью

Женя Потехина

«Я опоздал на первый сезон». История казанца, который смог попасть в шоу «ПЕСНИ»

Служба новостей

Конец Савиновки: последние жильцы покидают сгоревшие дома в центре Казани
Фоторепортажи

Аделя Бакирова

Крестьяне и тюрьма в Кремле: репортаж со съемок фильма «Зулейха открывает глаза»

Служба новостей

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани
Неизвестная Казань
2145 32
Неизвестная Казань: улица Газовая - машина времени, которая отправляет в нулевые

Изучаем городское пространство вместе с его жителями

2031 31
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

Репортажи ProKazan
2848 13
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

890 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

Интервью

Служба новостей

Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
Фоторепортажи

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»
Неизвестная Казань
1075 16
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

1583 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

Репортажи ProKazan
2991 83
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

4841 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

Интервью

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»
Фоторепортажи

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере