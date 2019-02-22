В Казани опечатали торговый дом «Идель» на улице Фрунзе

В Кировском районе Казани на улице Фрунзе опечатали Торговый дом "Идель", это случилось 18 февраля из-за нарушений противопожарной безопасности. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Прокуратура подала иск к владельцам здания, поводом стали нарушения противопожарной безопасности, выявленные при проверке сотрудниками МЧС. Отметим, множественные претензии к зданию появились еще в апреле 2018 года, по словам самих работников торгового центра, пожарной сигнализации там попросту не было — вместо нее установлен муляж. По телефону ТЦ сообщили, что здание закрыто как минимум на три месяца.

Отметим, ТЦ "Идель" — одно из немногих мест, где можно было купить недорогую одежду, игрушки, товары для дома, починить обувь или распечатать фотографии, там же находился трактир "Старый амбар". Также в числе арендаторов — магазины "Пятерочка" и Fix Price. Всего, по данным сервиса "2ГИС", в здании располагается 25 организаций.