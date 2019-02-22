В Казани собираются построить еще один стадион. На улице Гаврилова

В Казани может появиться еще один стадион, футбольное поле на улице Гаврилова собираются перестроить в полноценный спортивный объект, сообщила сегодня на совещании в мэрии председатель комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова.

Для строительства стадиона нужны 17 миллионов рублей, их потратят на укладку специального покрытия, а также строительства административного здания с раздевалками.

В будущем на этом стадионе смогут заниматься как школьники из образовательных учреждений поблизости, так и все жители района.

В этом году также собираются завершить строительство нового крытого манежа с устройством тентового сооружения для мини-футбольного поля на стадионе «Тасма», ледовую арену в жилом массиве Юдино. Также планируется построить плавательный бассейн на территории ДЮСШ «Смена» спортивного комплекса «Форвард», а также 15 универсальных спортивных площадок по республиканской программе.