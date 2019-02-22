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В Казани пройдет первый Чемпионат по методике WorldSkills для молодых дизайнеров

Cегодня, 15:05 20 1 Автор: prokazan.ru

25 февраля стартует сбор заявок на участие в первом Чемпионате молодых дизайнеров по методике WorldSkills Russia Kazan Fashion Skills – 2019.

Это мероприятие станет первым в числе корпоративных чемпионатов, организованных «Центром развития профессиональных компетенций», являющимся региональным координационным центром Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Татарстан.

- Соревнования подобного рода станут первыми и в линейке чемпионатов WorldSkills Russia для отрасли легкой промышленности. Мы благодарим компанию SERGINNETTI, которая обратилась к нам с инициативой проведения Чемпионата и стала его соорганизатором. Поскольку в этом году Чемпионат является в определенной мере корпоративным, соревнования пройдут только по одной компетенции. Финалистам Чемпионата предстоит попробовать свои силы в компетенции «Технологии моды» и получить оценку своим навыкам по международным стандартам WorldSkills,- рассказал заместитель генерального директора АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Тимур Бахтиаров.

Чемпионат проводится с целью развития кадрового обеспечения индустрии моды, формирования экспертных сообществ, а также повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования. Участие в Чемпионате могут принять молодые дизайнеры в возрасте от 18 до 35 лет.

- Кадровый вопрос остро стоит для производителей одежды, которые располагают мощностями в России, - поясняет директор по развитию SERGINNETTI TM Эмма Хисамова - Создание каждой коллекции масс-маркета – это результат совместной работы дизайнеров, конструкторов, швей, отдела развития, это непрерывный процесс, требующий профессионализма и понимания всех этапов процесса производства от всех его участников. Конечно, идея коллекции рождается именно у дизайнера, поэтому наша задача – это дальнейшее развитие своего дизайнерского бюро и поиск новых талантов. В результате Чемпионата мы надеемся открыть новые имена, найти дизайнеров со свежими идеями и пониманием того, для кого мы работаем и производим одежду.

По итогам заявочного этапа будут отобраны 16 полуфиналистов, которые поборются за выход в Финал и возможность выиграть главный приз – оплачиваемую стажировку в компании SERGINNETTI и 100 000 рублей.

Завершится Чемпионат 22 апреля большим гала-вечером с участием известных представителей мира моды и дизайна.

Организаторами Чемпионата выступают АНО «Центр развития профессиональных компетенций», являющаяся региональным координационным центром Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Татарстан, торговая марка SERGINNETTI, а также ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна».

Сбор заявок продлится до 25 марта. Подробнее о Чемпионате можно узнать на официальном сайте мероприятия

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комментарии

Картман
0
25 февраля 2019
15:36
Гей-батл чели? :-D

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