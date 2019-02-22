В Татарстане мужчина разгромил магазин из-за тысячи рублей

В Альметьевске 33-летний мужчина разгромил магазин в ходе неудачного ограбления, об этом сообщили в МВД по РТ, где также предоставили видео нападения.

Как видно на записи, мужчина зашел в один из продуктовых магазинов, взяв с собой пустую бутылку из-под коньяка. Сначала мужчина стоял в очереди, дождавшись, пока в магазине останутся одни женщины, он ударил бутылкой по голове одну из покупательниц, после чего стал требовать 5 тысяч рублей у продавщицы.

Женщине удалось остановить нападавшего, в ходе борьбы на пол упала касса с выручкой. В итоге мужчина смог отобрать у нее одну купюру в тысячу рублей и спокойно вышел из магазина. Там его остановил прохожий, к которому обратилась за помощью одна из посетительниц. Нападавшего удерживали до приезда полиции.

На грабителя возбудили дело по статье "Грабеж", ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков и состоит на наркологическом учете за употребление психоактивных и запрещенных веществ.