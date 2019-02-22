Стало известно, как может выглядеть первый частный космодром в России

Стало известно, как может выглядеть первый частный космодром для суборбитальных полетов в России, который могут построить в Татарстане или в Нижегородской области, о подробностях проекта рассказал гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин. Об этом сообщают "Известия".

Новый космодром разместится на участке размером 2,5 на 2 км (общая площадь — 5 млн кв. м). Он будет оснащен одной пусковой площадкой с двумя незаглубленными стартовыми столами — основным и резервным, выполненными по упрощенной схеме (без роботизированных элементов). А также башнями обслуживания, обеспечивающими доступ людей к установленной ракете. Еще на территории комплекса разместится система для заправки и хранения топлива, транспортно-установочный агрегат и некоторые другие элементы.

Центральным объектом космодрома станет крупный технический комплекс, где будет осуществляться окончательная сборка ракеты, ее тестирование и межполетное обслуживание. Львиную долю комплекса займет ровная круговая площадка для приземления спускаемых капсул. Ее радиус составит около 2 км.

Стоимость проекта оценивается в $40 млн. При этом все затраты на строительство будут обеспечены основным инвестором "КосмоКурса", имя которого в компании не раскрывают.

В первую очередь космодром планируется использовать для запуска многоразовых суборбитальных ракет, которые будут доставлять семиместные туристические корабли на высоту "орбиты Гагарина"(около 200 км). Стоимость билета на космический аттракцион составит $200–250 тыс., а подготовка туриста к полету займет около трех дней.

Осуществить проект планируется к 2022 году.