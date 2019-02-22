В Казани отложили начало суда по делу об убийстве студента из Африки

В Верховном суде РТ в Казани сегодня отложили начало суда по делу об убийстве студента КФУ из Чада Махджуба Тиджани Хассана, причина - плохое самочувствие одного из адвокатов подсудимых, об этом стало известно сегодня на заседании.

У адвоката Эдуарда Пастухова резко поднялось давление, из-за чего ему пришлось обратиться к врачам.

Судья принял решение отложить старт процесса на 10 часов утра 26 февраля.

Напомним, тело 24-летнего студента юридического факультета КФУ Махджуба Тиджани Хасана обнаружили 16 февраля 2017 года на улице Аделя Кутуя. На его теле было обнаружено множество колото-резаных ран груди и открытая черепно-мозговая травма. По подозрению в совершении преступления были задержаны 22-летний Руслан Архипов (прежняя фамилия – Хиалеев) и 19-летний Роман Халилов, которые признались в совершении преступления. Позже был задержан еще один подозреваемый - 25-летний Ростислав Малахов.