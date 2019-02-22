Самолет, летевший в Сеул из Праги, развернулся над Казанью из-за утечки топлива

Самолет Airbus A330, который летел в Сеул из Праги, был вынужден прервать полет и вернуться обратно в чешскую столицу, передают «РИА Новости».

- Самолет, совершавший очередной полет по маршруту Прага-Сеул, в ночь на воскресенье вынужден был вернуться после трех часов полета, поскольку была обнаружена утечка топлива. Пилот развернул самолет в районе Казани и направился на аэродром в Праге. Никто из пассажиров не пострадал, самолет направлен на технический контроль, - говорится в сообщении.

Сообщается, что самолет принадлежал авиакомпании CSA.