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В России изменились правила посадки в самолет

Cегодня, 16:45 79 0 Автор: prokazan.ru

В России с сегодняшнего дня изменились правила посадки в самолет. Теперь аэропорты смогут пропускать пассажиров по электронным посадочным талонам. Соответствующий приказ министерства транспорта РФ вступил в силу 24 февраля.

Сообщается, что пассажиры, которые прошли самостоятельно онлайн-регистрацию, смогут получить электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта.

При этом опция самостоятельной печати или получения бумажного талона в аэропорту сохранится. 

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