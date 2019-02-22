В России изменились правила посадки в самолет

В России с сегодняшнего дня изменились правила посадки в самолет. Теперь аэропорты смогут пропускать пассажиров по электронным посадочным талонам. Соответствующий приказ министерства транспорта РФ вступил в силу 24 февраля.

Сообщается, что пассажиры, которые прошли самостоятельно онлайн-регистрацию, смогут получить электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта.

При этом опция самостоятельной печати или получения бумажного талона в аэропорту сохранится.