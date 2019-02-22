В Казань прибудет поезд с трофейным оружием сирийских боевиков

Жители Казани 12 апреля смогут увидеть вооружение и технику, изъятую у боевиков в Сирии, в рамках акции «Сирийский перелом». Выставка, которую организовало министерство обороны РФ по поручению президента России Владимира Путина, накануне стартовала в Москве на Казанском вокзале.

Как сообщает ТАСС, поезд с оружием и техникой преодолеет маршрут протяженностью свыше 28,5 тыс. км и сделает остановки в 60 городах России, в том числе и Казани. А в День независимости Сирии - 27 апреля - поезд вернется в Москву.

- Поезд состоит из 20 вагонов. В них представлены беспилотные летательные аппараты, работы военных художников и фотографов, рацион питания и экипировка боевиков, а также различные виды оружия, включая химическое, - рассказал заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

Также на выставке можно будет увидеть военную технику, в том числе танк Т-55, тоннельную машину китайского производства, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU и автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.

- Кроме того, будут работать пункты отбора на военную службу по контракту, где каждый молодой человек получит возможность вступить в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, - говорится в сообщении.