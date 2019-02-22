Минниханов отреагировал на смерть двух братьев на пожаре под Кукмором

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на совещании в правительстве прокомментировал смерть двоих детей на пожаре под Кукмором, призвав внедрять электронные услуги.

Он отметил, что потеря детей — это огромная трагедия для семьи, по его словам, родители двоих братьев уехали в Кукмор в управление соцзащиты и оставили детей бабушке.

- Для этого и необходимо внедрять систему электронных услуг, чтобы людям не нужно было ездить за десятки километров для подачи какого-либо документа. Надо информировать жителей о возможностях удаленного доступа, научить работе с этой системой, - цитирует пресс-служба президента РТ слова Минниханова.

Напомним, пожар в деревне Новый Сардек начался около 10 часов утра, родители оставили детей бабушке, а сами отправились в Кукмор. Женщина в какой-то момент вышла во двор, в доме начался пожар, пенсионерка, увидев дым, попыталась войти в дом, но, надышавшись дымом, потеряла сознание. Ее успели спасти соседи, но в дом зайти они не смогли из-за густого дыма. Дети погибли.