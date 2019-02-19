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"Татар информ"

В Дербышках спасли сидящего на дереве енота

Cегодня, 11:25 17 0 Автор: prokazan.ru

В казанском поселке Дербышки накануне вечером сотрудники МЧС сняли с дерева у дома №23 на улице Советской енота, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Енота жители поселка заметили еще днем, сначала зоозащитники пытались спасти его самостоятельно пи помощи автовышек, но животное забралось выше и пришлось вызывать МЧС.

Спасатели набросили на шею енота петлю специальной удавки для собак и, сняв животное, закутали его в одеяло и посадили в корзину с крышкой, а затем передали зоозащиниикам.

Планируется, что енота отправят в ветклинику на обследование, а затем на передержку, где он будет дожидаться своих новых хозяев.

 
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