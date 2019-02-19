В Казани мать девушки обвинила таксиста в домогательствах к дочери: его уволили

В Казани таксист начал домогаться до 20-летней пассажирки в своем авто, девушка рассказала об этом матери, после обращения которой к руководству мужчину уволили. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Инцидент случился на днях, девушка вызвала такси, возвращаясь домой из гостей. Уже в машине начались "странные" разговоры.

- И стал предлагать себя, в качестве, там, мужчины, я не знаю, как это там... Потом, когда он ее привез, она стала ему деньги протягивать, но он не захотел брать деньги, а стал брать за руки и говорить ей: "Давай я стану твоим мужчиной" и так далее , - рассказал мать девушки Элла Багаутдинова.

Мать девушки, узнав об этом, обратилась к руководству такси. Там заявили, что девушка сама спровоцировала таксиста.

- Пока они ехали, познакомились, общались, дружеский разговор у них был. Когда подъехали к адресу водитель, да, взял ее за руку, - рассказал руководитель такси Айрат Ахметвалеев, прослушавший записи из машины.

Несмотря на то, что поведение мужчины сочли адекватным, его все-таки уволили.

Заявление в полицию пострадавшая писать не стала.