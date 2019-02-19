Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

17:03, сегодня
«Я лучше подожгу квартиру!». У бабушки из Казани отнимает жилье родная внучка?
16:59, сегодня
Синоптики выпустили предупреждение: в Татарстане ожидается сильный гололед
16:51, сегодня
В Челнах прокуратура начала проверку из-за застрявшей в дворе скорой помощи
16:24, сегодня
В Казанском Кремле прокомментировали сообщения о студенческих кибердружинах
18:35, 19.02.2019
Подборка Prokazan.ru: идеи подарков для мужчин к 23 февраля
15:48, сегодня
Минобороны России рассекретило документы Казанского высшего танкового училища
15:48, сегодня
Василий Уткин в эфире «Эхо Москвы» рассказал, что его удивляет татарский язык
14:59, сегодня
В Татарстане два брата 3-х и 6-и лет сгорели в запертом доме
10:07, 19.02.2019
В ГК «Ривьера» для казанских молодоженов прошел Венский бал: как это было
14:53, сегодня
Депутатам предложили вывести аборты из системы ОМС
14:39, сегодня
Жители «Салават Купере» поразились новым условиям ипотеки: 45 тыс рублей в месяц
14:16, сегодня
«Аэрофлот» отменил рейсы в Казань и Челны из-за снегопада
13:36, сегодня
Житель Нижнекамского района на один день стал долларовым миллиардером
13:24, сегодня
3 завтрака из яиц с «мужским характером» от казанского шеф-повара
13:21, сегодня
Сильный снегопад в Казани: прогнозируют, что снег будет идти весь день
13:12, сегодня
#Айдаповторим: «Ак Барс» готов к походу за четвертым Кубком Гагарина
13:08, сегодня
В РТ на трассе столкнулись микроавтобус и «легковушка»: есть пострадавшие
12:35, сегодня
В Татарстане на пожарах погибли четыре человека
12:14, сегодня
В Татарстане в судах вводится обязательный аудиопротокол
11:52, сегодня
В Челнах кафе зазывало клиентов на 23 февраля женщиной в нацистской форме
11:19, сегодня
В Челнах обнаружили трупы мужчины и женщины
11:09, сегодня
Неясная доля жены Павла Грудинина
11:01, сегодня
В Казани сеть магазинов распространяла порнографические листовки
10:10, сегодня
ВТБ Капитал Инвестиции стал консультантом международной группы Generali
10:05, сегодня
Под Казанью у трассы нашли застреленного казанца рядом с сожженной «Ладой»
09:45, сегодня
Конец Савиновки: последние жильцы покидают сгоревшие дома в центре Казани
09:45, сегодня
Минниханов уволил начальника управления ЗАГСа РТ. Появилась объясняющая версия
09:28, сегодня
Экс-глава «Спурт Банка» признала вину
09:08, сегодня
Путин подписал указ о призыве на военные сборы жителей России в запасе
19:49, 21.02.2019
Казань сегодня: плата девочке со сломанной рукой и бесплатная парковка
17:24, 21.02.2019
В Татарстане поезд насмерть сбил работника «РЖД»
17:04, 21.02.2019
В Елабуге на пешеходном переходе Toyota сбила 3-летнюю девочку
16:55, 21.02.2019
В Казани переименовали остановку «Улица Халитова»
16:45, 21.02.2019
В РТ осудили водителя «Лады», из-за которого погибли байкер с пассажиркой
16:10, 21.02.2019
Девочке, которой сломало руку в казанском автобусе, могут заплатить 100 тыс руб
15:53, 21.02.2019
Челнинца арестовали за размещение экстремистского видео в соцсетях
15:40, 21.02.2019
В Казани завели дело из-за развратных СМС 9-летней девочке
15:20, 21.02.2019
Под Казанью сняли на видео, как сбили пешехода, побежавшего навстречу машине
14:59, 21.02.2019
В Набережных Челнах разыскивают 17-летнюю студентку КФУ
14:54, 21.02.2019
В Казани преступник попытался спрятаться от полиции за сугробом
14:22, 21.02.2019
В Казани девочку назвали Афина
13:58, 21.02.2019
Подробности «заказа» убийства в Челнах: подозреваемого арестовали
13:17, 21.02.2019
Казанский Кремль о жилье для 92-летней тыловички: ипотеку оплатит благотворитель
12:51, 21.02.2019
В аэропорту Казани введут электронные посадочные талоны
11:59, 21.02.2019
В Челнах мужчина украл бутылку водки, чтобы попасть к знакомому за решетку
11:52, 21.02.2019
Казанец разбился, выпав из квартиры на козырек подъезда
11:17, 21.02.2019
В Нижнекамске осудили фермера и ветеринара за липовые справки на мясо
10:55, 21.02.2019
В Казани разрешат бесплатно оставлять на платных парковках каршеринговые авто
10:43, 21.02.2019
В Набережных Челнах рабочий заказал убийство предпринимателя
10:08, 21.02.2019
В Елабуге жители пожаловались на мэра города депутатам Госдумы
10:06, 21.02.2019
В Татарстане на три года запретили охотиться на сурка
09:51, 21.02.2019
Под Казанью три человека погибли в ДТП во время снегопада
09:17, 21.02.2019
В Челнах голый посетитель сауны потребовал от администратора любовных утех
08:33, 21.02.2019
В Татарстане могут наказать школьника, снимавшего учителя, снимавшего школьника
07:59, 21.02.2019
В Татарстане ожидается метель
21:44, 20.02.2019
Казань сегодня: Минниханов о замечании Путина, пожар в трущобах и новая метель
18:08, 20.02.2019
В Свердловской области в ДТП пострадали жители Челнов
18:03, 20.02.2019
«Сэкономит время». Казанцы о приложении, которое поможет фиксировать ДТП без ГАИ
17:40, 20.02.2019
В Челнах на женщину с балкона упала ледяная глыба: она в реанимации
17:36, 20.02.2019
В Казани арестовали водителя, насмерть сбившего пешехода во время гонки
17:03, 20.02.2019
Под Казанью в своем доме задохнулся 18-летний парень с ДЦП
16:59, 20.02.2019
В Нижнекамске ребенок стал жертвой мошенников при продаже картины
16:01, 20.02.2019
В Казани возбудили дела после массовых эвакуаций ТЦ в последние дни
15:44, 20.02.2019
В Набережных Челнах на улице обнаружили мертвых пенсионеров
15:22, 20.02.2019
В Татарстане погиб беженец с Украины: его насмерть сбил «Камаз» без водителя
14:59, 20.02.2019
В Челнах задержали экс-председателя палаты земельно-имущественных отношений
14:48, 20.02.2019
Синоптики: на Татарстан надвигается еще одна метель
14:09, 20.02.2019
Минниханов о замечании Путина: «Когда президент сделает пинка - это плохо»
13:55, 20.02.2019
Под Казанью мужчину повесили у него дома
13:33, 20.02.2019
Путин призвал пересчитать выплаты пенсионерам
12:13, 20.02.2019
В казанском зоопарке появились снежные совы
11:25, 20.02.2019
ВТБ Лизинг продлевает скидки на автомобили Volkswagen
11:17, 20.02.2019
В Челнах бизнесмена и его отца осудили за неуплату налогов на 18 млн рублей
11:10, 20.02.2019
В Казани собираются снести 10 домов из-за расширения дороги к «Салават Купере»
10:42, 20.02.2019
В Челнах полицейский продавал информацию о покойниках ритуальщикам
10:28, 20.02.2019
На проект первой части кольцевой ЖД дороги в Казани потратят 53,5 млн рублей
09:20, 20.02.2019
В Челнах мужчина увяз в покрытом снегом болоте
16:38, 19.02.2019
В Нижнекамске осудили женщину, выбросившую новорожденную дочь в мусорку
портал ProKazan.ru

«Я лучше подожгу квартиру!». У бабушки из Казани отнимает жилье родная внучка?

Cегодня, 17:03 170 6 Автор: prokazan.ru
Публикуем историю бабушки

В редакцию сайта ProKazan.ru обратилась пожилая женщина, которая утверждает, что ее родная внучка обманным путем отбирает у нее квартиру. Она уверяет, что ее ввели в заблуждение и поэтому она подписала не те документы: вместо завещания она оформила договор дарения, а это значит, что ее могут в любой день выбросить на улицу.

История

Со слов Равили Ахмадуллиной (имя и фамилия изменены по просьбе родственников бабушки), она хотела после своей смерти передать квартиру внучке — Алле, и написала завещание. Через некоторое время документ якобы потерялся, и тогда внучка предложила  бабушке восстановить завещание.

Равиля Ахамадуллина — инвалид первой группы, ей почти 90. Она не выходит из дома, поэтому внучка убедила ее, что все можно сделать быстро: помогла собраться и отвезла ее на машине в ближайший офис МФЦ. Доверившись внучке (риелтору по профессии), она подписала все документы и была уверена, что подписала завещание, но как выяснилось позже — это оказался документ дарения. По словам Равили Ахмадуллиной, внучка сильно торопилась, т.к. в машине ее ждал ребенок, поэтому она обещала позже привезти  документ бабушке, чего так и не сделала. Поэтому бабушка долгое время не знала, что подписала документ дарения.

Правда всплыла наружу во время ссоры

Как рассказала нам Равиля Ахмадуллина, правда всплыла случайно — во время ссоры. Внучка как-то «проронила», что это ее квартира, но потом заявила, что пошутила. Однако женщина насторожилась и просила сына проверить эту информацию. Выяснилось, что собственником квартиры уже является ее внучка Алла, а в договоре дарения нет пункта о том, что бабушка имеет право пожизненного проживания. 

По словам Равили Ахмадуллиной, внучка утверждает обратное.

- Внучка говорила мне по телефону: «Ты собственник! Как я могу! Что ты» - Председатель ТСЖ тоже подтвердила, что я собственник, потому что все счета приходят на мое имя, - рассказала она.

Равиля Ахмадуллина сильно обескуражена поступком внучки. Она уверена, что та ее обманула, ведь внучка уже много лет работает риелтором в одном из казанских агентств недвижимости. Равиля Ахмадуллина считает, что она знает все схемы черных риелторов, поэтому, завладев жилплощадью, планирует ее продать. Такой поступок Ахмадуллина считает предательством, ведь, по ее словам, она воспитывала ее с малых лет и вложила душу.

- Я лучше подожгу квартиру, но ей не отдам! - заявила Равиля Ахмадуллина.

Внучка: «Это была ее инициатива»

Мы решили узнать у внучки, как она может прокомментировать эту ситуацию, считает ли она себя виноватой. Но по словам Аллы, она никаким образом не принуждала бабушку делать на нее дарственную.

- Это была ее инициатива сделать договор дарения, - прокомментировала нам по телефону внучка. - И председатель не звонила, она говорит неправду.

Дом на Ямашева, в котором живет бабушка

Все решит суд

С помощью юриста Равиля Ахмаддуллина написала исковое заявление в районный суд о признании договора дарения недействительным. Ее интересы будет представлять адвокат, потому что женщина из-за инвалидности сидит дома.

Она написала видеообращение для судьи, в котором рассказала о всей ситуации. Но, по ее словам, суд по непонятным причинам, отказался приобщать это видео к делу. По словам свидетеля со стороны Ахмадуллиной, который тоже присутствовал на слушании, внучка ответила, что она не уверена в том, что на видео именно ее бабушка, ведь они давно не виделись с ней. Кроме того, внучка привела с собой на суд несколько свидетелей, среди которых был и представитель ТСЖ. Как итог — рассмотрение дела перенесли на конец марта.

- Я думаю, что все нормально будет, - поделился мнением адвокат бабушки Михаил Муравьев. - Думаю, суд примет справедливое решение. Сейчас бабушка проживает в этой квартире, платит коммунальные платежи, причем, немалые.

Адвокат Ахмадуллиной планирует привезти на заседание новых свидетелей. Как рассказал нам председателя совета правозащитного центра Казани Игорь Шолохов, шансы у сторон равные, выиграет дело тот, кто больше представит доказательств.

подписывайся на наши соц.сети

комментарии

Горожанин
0
22 февраля 2019
17:43
бабке хату, внучку на кол
риэлторы - гниды хуже адвокатов......
Горожанин
0
22 февраля 2019
18:21
На листе, где текст завещания, огромными буквами написано "ЗАВЕЩАНИЕ" , и только слепой не увидит эту надпись. Хоть баббуле почти 90, но уж можно было разглядеть, что это не завещание, а договор дарения. Просто бабуля понадеялась на совесть дочки, а та оказалась мерзавкой...
Злобный Аноним
1
22 февраля 2019
18:31
А если старушка из ума выжила? Так, хотя бы за квартиру внучка отвечает, а если ненормальная перепишет завещание на цыганский табор? Ничего ей не запрещает.

"Могут выгнать на улицу" и ВЫГОНЯЮТ на улицу - это две большие разницы!
горожанин
0
22 февраля 2019
18:42
судя по фото, это скорее "Галина Петровна", но никак не "Равиля Ахмадуллина"). Проказа как всегда в своем репертуаре...).
Горожанин
1
22 февраля 2019
18:52
У современного поколения нет будущего, они его просто уничтожат как марадеры.
Горожанин
0
22 февраля 2019
19:12
С старушками очень сложно, у них одни бредни на уме. С чужими лучше вообще не связываться и даже не идти на контакт, вроде того, что да, если что помогу. В итоге это обрастет фантазиями и сплетнями, и получится, что уже и помог, и при этом оттяпал половину или даже все, хотя в реальности дальше того разговора и не общался даже больше никогда.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
3647 28
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.

Отчаявшиеся люди переезжают, боясь оказаться на улице

2585 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

Полезно знать
В Казани в ТЦ «XL» открылся новый магазин-дискаунтер федеральной сети "Cитилинк

Prokazan.ru побывал на праздничном открытии

16.02.2019

09:35

Новости Челнов
В Челнах прокуратура начала проверку из-за застрявшей в дворе скорой помощи

22.02.2019

16:51

0

В Челнах обнаружили трупы мужчины и женщины

22.02.2019

11:19

0

Интервью

Служба новостей

Конец Савиновки: последние жильцы покидают сгоревшие дома в центре Казани

Служба новостей

Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену
Фоторепортажи

Аделя Бакирова

Крестьяне и тюрьма в Кремле: репортаж со съемок фильма «Зулейха открывает глаза»

Служба новостей

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани
Неизвестная Казань
2096 32
Неизвестная Казань: улица Газовая - машина времени, которая отправляет в нулевые

Изучаем городское пространство вместе с его жителями

1987 31
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

Репортажи ProKazan
2836 13
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

884 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

Интервью

Женя Потехина

«Я опоздал на первый сезон». История казанца, который смог попасть в шоу «ПЕСНИ»

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
Фоторепортажи

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»
Неизвестная Казань
1056 16
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

1572 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

Репортажи ProKazan
2985 83
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

4835 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

Интервью

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»
Фоторепортажи

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере