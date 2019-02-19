«Я лучше подожгу квартиру!». У бабушки из Казани отнимает жилье родная внучка?

В редакцию сайта ProKazan.ru обратилась пожилая женщина, которая утверждает, что ее родная внучка обманным путем отбирает у нее квартиру. Она уверяет, что ее ввели в заблуждение и поэтому она подписала не те документы: вместо завещания она оформила договор дарения, а это значит, что ее могут в любой день выбросить на улицу.

История

Со слов Равили Ахмадуллиной (имя и фамилия изменены по просьбе родственников бабушки), она хотела после своей смерти передать квартиру внучке — Алле, и написала завещание. Через некоторое время документ якобы потерялся, и тогда внучка предложила бабушке восстановить завещание.

Равиля Ахамадуллина — инвалид первой группы, ей почти 90. Она не выходит из дома, поэтому внучка убедила ее, что все можно сделать быстро: помогла собраться и отвезла ее на машине в ближайший офис МФЦ. Доверившись внучке (риелтору по профессии), она подписала все документы и была уверена, что подписала завещание, но как выяснилось позже — это оказался документ дарения. По словам Равили Ахмадуллиной, внучка сильно торопилась, т.к. в машине ее ждал ребенок, поэтому она обещала позже привезти документ бабушке, чего так и не сделала. Поэтому бабушка долгое время не знала, что подписала документ дарения.

Правда всплыла наружу во время ссоры

Как рассказала нам Равиля Ахмадуллина, правда всплыла случайно — во время ссоры. Внучка как-то «проронила», что это ее квартира, но потом заявила, что пошутила. Однако женщина насторожилась и просила сына проверить эту информацию. Выяснилось, что собственником квартиры уже является ее внучка Алла, а в договоре дарения нет пункта о том, что бабушка имеет право пожизненного проживания.

По словам Равили Ахмадуллиной, внучка утверждает обратное.

- Внучка говорила мне по телефону: «Ты собственник! Как я могу! Что ты» - Председатель ТСЖ тоже подтвердила, что я собственник, потому что все счета приходят на мое имя, - рассказала она.

Равиля Ахмадуллина сильно обескуражена поступком внучки. Она уверена, что та ее обманула, ведь внучка уже много лет работает риелтором в одном из казанских агентств недвижимости. Равиля Ахмадуллина считает, что она знает все схемы черных риелторов, поэтому, завладев жилплощадью, планирует ее продать. Такой поступок Ахмадуллина считает предательством, ведь, по ее словам, она воспитывала ее с малых лет и вложила душу.

- Я лучше подожгу квартиру, но ей не отдам! - заявила Равиля Ахмадуллина.

Внучка: «Это была ее инициатива»

Мы решили узнать у внучки, как она может прокомментировать эту ситуацию, считает ли она себя виноватой. Но по словам Аллы, она никаким образом не принуждала бабушку делать на нее дарственную.

- Это была ее инициатива сделать договор дарения, - прокомментировала нам по телефону внучка. - И председатель не звонила, она говорит неправду.

Дом на Ямашева, в котором живет бабушка

Все решит суд

С помощью юриста Равиля Ахмаддуллина написала исковое заявление в районный суд о признании договора дарения недействительным. Ее интересы будет представлять адвокат, потому что женщина из-за инвалидности сидит дома.

Она написала видеообращение для судьи, в котором рассказала о всей ситуации. Но, по ее словам, суд по непонятным причинам, отказался приобщать это видео к делу. По словам свидетеля со стороны Ахмадуллиной, который тоже присутствовал на слушании, внучка ответила, что она не уверена в том, что на видео именно ее бабушка, ведь они давно не виделись с ней. Кроме того, внучка привела с собой на суд несколько свидетелей, среди которых был и представитель ТСЖ. Как итог — рассмотрение дела перенесли на конец марта.

- Я думаю, что все нормально будет, - поделился мнением адвокат бабушки Михаил Муравьев. - Думаю, суд примет справедливое решение. Сейчас бабушка проживает в этой квартире, платит коммунальные платежи, причем, немалые.

Адвокат Ахмадуллиной планирует привезти на заседание новых свидетелей. Как рассказал нам председателя совета правозащитного центра Казани Игорь Шолохов, шансы у сторон равные, выиграет дело тот, кто больше представит доказательств.