В Казанском Кремле прокомментировали сообщения о студенческих кибердружинах

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова накануне прокомментировала сообщения о кибердружинах, которые якобы начали следить в соцсетях за студентами.

- На правительственном уровне никакую дружину не формировали, — сообщила чиновница.

По ее словам, этот случай никак не связан с высказыванием президента РТ Рустама Минниханова о необходимости работы со студентами.

Напомним, на днях в Сети распространилась видеозапись, на которой, согласно описанию, в Татарстане студентов медицинского колледжа пугают кибердружинами. Якобы это делается для психологического, идеологического, нравственного здоровья граждан.