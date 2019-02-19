Минобороны России рассекретило документы Казанского высшего танкового училища

Министерство обороны России рассекретило на своем сайте документы Казанского высшего танкового командного училища, это было сделано к его столетию. Об этом сообщили сегодня в ведомстве.

- Рассекреченные документы, представленные на портале, позволят познать особенности профессии "повелителей брони и огня", которая окружена у нас в стране особым почетом и уважением, - говорится на сайте.

Среди документов, представленных на портале - приказы командования, грамоты, учетные карточки и наградные листы курсантов и выпускников, электронная версия исторического формуляра училища. Так, 15 марта 1942 года состоялся первый выпуск офицеров-танкистов численностью 324 человека. Всего за годы войны училище произвело 25 выпусков в количестве 4628 человек, которые воевали на всех фронтах.

Из представленных документов посетители узнают, как в первые месяцы Великой Отечественной благодаря курсантам и преподавателям местные колхозы и совхозы сумели сохранить для региона в военные годы сотни центнеров зерна.

В 1947 году училище было расформировано, однако в 1963 году было принято решение вновь сформировать Казанское танковое училище — с этого года начинается его современная история.

Сегодня в Казани в честь юбилея вспомнили события Великой Отечественной войны.