Айдаповторим: «Ак Барс» готов к походу за четвертым Кубком Гагарина

Казанский «Ак Барс» − на пороге плей-офф Кубка Гагарина. Регулярный чемпионат команда Зинэтулы Билялетдинова уверенно прошла в верхней части таблицы Восточной конференции. В логове «барсов» всерьёз настроены на четвёртый Кубок, и все шансы для этого у Зарипова и компании есть. Рассказываем о рекордах регулярного чемпионата и о шансах завоевать четвертый Кубок Гагарина подряд.

Минувшей весной «Ак Барс» стал первым в истории лиги трёхкратным обладателем Кубка Гагарина – в финальной серии казанцы обыграли московский ЦСКА. В межсезонье менеджмент клуба сумел сохранить лидеров команды, подписав с ними новые контракты: остались в Казани Джастин Азеведо, Александр Свитов, Альберт Яруллин и другие игроки. Задачей в новом сезоне для команды стала защита титула, и такому кубковому бойцу, как «Ак Барс», она вполне по силам.

РЕКОРДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Регулярный чемпионат сложился для «барсов» неплохо – команда третьей в лиге обеспечила себе участие в плей-офф. На дистанции казанцы не испытали серьезных спадов в игре, постепенно по-билялетдиновски подводя себя к плей-офф. Сразу несколько рекордов побил легендарный форвард Данис Зарипов – нападающий провёл больше всех матчей в чемпионатах России и стал лучшим снайпером «Ак Барса» в КХЛ.

Серьёзную отметку преодолел и главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов: победа над «Амуром» стала для него 500-й во главе «барсов». Причём, сам тренер после игры подчеркнул, что не знал о приближающемся юбилее.

- Откровенно говоря, я не знал, что это юбилейная победа. Самое главное, что мы выиграли. А что касается пятисот побед, то я хочу выиграть больше, − настрою Билялетдинова можно только позавидовать.

Прямо сейчас он – единственный тренер в КХЛ, который брал три Кубка Гагарина с одной командой. Возможно, в этом сезоне будет ещё одно историческое достижение?

РАСКЛАДЫ ПЕРЕД ПЛЕЙ-ОФФ

Казанцы в хорошей форме подходят к самому важному этапу сезона. Здесь команде Билялетдинова немного помог календарь – пока остальные лидеры Восточной конференции завершали «регулярку» матчами с аутсайдерами, «Ак Барс» рубился с топами и играл на пределе возможностей в каждой встрече.

Стоит также отметить, что казанцам в регулярном чемпионате удавались матчи против конкурентов по конференции: по три победы над «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым», классные и результативные игры против «Металлурга», успешная перестрелка с «Авангардом». Поэтому, на кого бы ни вышел «Ак Барс» в первом раунде плей-офф, он будет фаворитом пары – команда знает, как правильно играть матчи на вылет. До последнего матча регулярки было неясно, кто же станет первым соперником Казани в решающей части чемпионата, но в команде об этом совсем не переживали.

- Нет смысла выбирать соперника, я думаю, что это неправильно. Все команды хорошие, будь то «Металлург», «Авангард» или «Салават Юлаев». Так что нет смысла выбирать соперника. Мы готовимся к каждому матчу и выходим играть на победу, − отметил тренер «Ак Барса» Александр Завьялов. Такой подход отличает лидеров: если ставишь далеко идущие цели, обыгрывать надо всех.