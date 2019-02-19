В Казани сеть магазинов распространяла порнографические листовки

В Казани на сеть магазинов «Эролайф» возбудили дело за распространение порнографических листовок. Как сообщили в пресс-службе УФАС по РТ, данные листовки были обнаружены в лифтах многоквартирных домов поселка Юдино.

Сообщается, что на листовки пожаловались активисты ОНФ.

- В листовке, размещенной на стенде в кабине лифта, содержалась надпись на английском языке, имеющая четко выраженный матерный перевод и сексуальный подтекст – F***ng machine, - говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что распространитель рекламы заключил договор с несколькими организациями, в том числе и УК «Заречье».

В результате все участники процесса изготовления и размещения спорной рекламы были привлечены к расследованию дела по признакам нарушения закона «О рекламе».

- Компания, которая изготовила стенд, упустила тот факт, что выражение матерное и имеет сексуальный подтекст. Таким образом, ответственность за нарушение закона понесет непосредственно рекламодатель, - добавили в ведомстве.