Казань сегодня: плата девочке со сломанной рукой и бесплатная парковка

ПОД КАЗАНЬЮ ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В ДТП ВО ВРЕМЯ СНЕГОПАДА

Сегодня утром в Верхнеуслонском районе Татарстана во время снегопада в ДТП погибли три человека, об этом сообщили в МВД по РТ.

Предварительно, на 762-м км автодороги Москва – Уфа водитель Renault Duster превысил скорость, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль Mercedes.

В результате аварии водитель Renault и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легкового авто был госпитализирован.

В КАЗАНИ РАЗРЕШАТ БЕСПЛАТНО ОСТАВЛЯТЬ НА ПЛАТНЫХ ПАРКОВКАХ КАРШЕРИНГОВЫЕ АВТО

В Казани с 1 марта автомобили, которые были взяты в аренду на основе поминутной тарификации (каршеринг), можно будет оставлять на платных парковках бесплатно, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

В ближайшее время будет создан реестр парковочных разрешений, внесенные в реестр машины можно будет оставлять на муниципальных парковках на любое время – никакая плата с водителя взиматься не будет. При этом взятые напрокат машины водители смогут использовать только для личных целей, а не для предпринимательской деятельности.

КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ О ЖИЛЬЕ ДЛЯ 92-ЛЕТНЕЙ ТЫЛОВИЧКИ: ИПОТЕКУ ОПЛАТИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Анонимный благотворитель готов оплатить ипотеку для 92-летней ветерана тыла Марфуге Гадиевой в Зеленодольске, сообщила сегодня на брифинге заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

— Там два варианта: либо соципотека, либо соцнайм. Что из этого она выберет, в той части ей готов помочь благотворитель, — сообщила Лилия Галимова.

Сами условия программы выкупа аварийного жилья менять не будут, власти по-прежнему будут платить по 11 тысяч рублей за один квадратный метр - программа "соответствует закону".

В КАЗАНИ ДЕВОЧКУ НАЗВАЛИ АФИНА

В Казани новорожденную девочку назвали девочку Афина, как древнегреческую богиню мудрости, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Список самых редких имен выглядит так: Игнат, Афина, Алексия, Лаврентий, Савва, Татьяна, Ефрем, Назим, Леон, Ризат, Аннэт и Дилия.

Девочке, которой сломало руку в казанском автобусе, могут заплатить 100 тыс руб

В Казани 13-летней школьницы Стаси Аверкиевой, которой сломало руку дверью автобуса, могут выплатить 100 тысяч рублей в качестве страховки, об этом сообщил начальник управления контроля и организации страховых и компенсационных выплат Национального союза страховщиков ответственности Валерий Карпов, передает "Вечерняя Казань".

Страховщики узнали о ЧП после резонанса федерального масштаба.