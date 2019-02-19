В Казани преступник попытался спрятаться от полиции за сугробом

В Казани на улице Хребтова задержали 43-летнего уроженца города Новошахтинск Ростовской области в комуфляжной форме, который пытался спрятаться от полиции за сугробом, об этом сообщили в МВД по РТ.

17 февраля сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования увидели прячущегося мужчину. Он был задержан, в машине у него нашли 33 свертка с амфетамином и "синтетикой", всего более двух кг.

По словам задержанного, в декабре прошлого года он нашел в Интернете объявление о работе по перевозке и распространению наркотиков, за первую партию амфетамина мужчина внес залог в размере 200 тыс. рублей. Закладки он делал в Москве.

- 14 февраля он получил новую партию наркотиков – порядка двух кг. амфетамина забрал в закладке в Москве и около 600 грамм PVP в Санкт-Петербурге. Данные вещества он должен был оставить в Казани, Самаре и Оренбургской области. Расфасовав наркотики по 50 и 350 грамм в своем гараже, мужчина приехал на арендованном автомобиле в Казань и остановился в гостинице. 17 февраля, перед отъездом в Самару, он получил задание об оборудовании тайников в одном из лестных массивов Приволжского района, где был задержан полицией, - сообщили в МВД.

На мужчину завели дело, сейчас он находится в СИЗО.